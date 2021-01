Apache Corporation (Nasdaq: APA) heeft begin deze week bevestigd, dat de Raad van Bestuur het bedrijf heeft gemachtigd om een holdingstructuur te creëren. Bij de oprichting zal APA Corporation, de nieuwe houdstermaatschappij, Apache Corporation vervangen als beursgenoteerd bedrijf dat handelt op de Nasdaq-beurs. Bestaande aandelen van Apache zullen automatisch een-op-een worden omgezet in gewone aandelen van APA Corporation, die het tickersymbool ‘APA’ behouden. De Raad van Bestuur en de uitvoerende functionarissen van Apache, blijven in dezelfde functie bij het nieuwe bedrijf. Apache heeft drie olie-ontdekkingen gedaan bij Block 58 voor de kust van Suriname en is bezig met de transitie van de exploitatie van het Block naar Total. APA Corporation zal de dochterondernemingen van Suriname en Dominicaanse Republiek overnemen van Apache Corporation. Apache Corporation wordt een directe dochteronderneming van APA Corporation en zal bestaande activa in de Verenigde Staten, dochterondernemingen in Egypte en het Verenigd Koninkrijk en haar huidige economische belangen in Altus Midstream Company (Nasdaq: ALTM) en Altus Midstream LP, blijven houden. “Deze stappen moderniseren onze operationele en juridische structuur, waardoor die beter aansluit bij andere bedrijven met dochterondernemingen over de hele wereld”, aldus John Christmann IV, CEO en President van Apache.

“Een holdingmaatschappij biedt voordelen op het gebied van risicobeheer, biedt financiële en administratieve flexibiliteit en sluit onze juridische structuur beter af op onze groeiende internationale aanwezigheid.” De herstructurering van de holding zal naar verwachting in de eerste helft van 2021 worden afgerond.