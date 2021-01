Joel ‘Bordo’ Martinus, is onlangs benoemd tot beleidsadviseur op het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) en tot directeur van het Nationaal Indoor Stadion (NIS). De benoemingen van Martinus hebben voor veel ophef gezorgd, omdat hij niet de juiste opleiding zou hebben gehad om voor dergelijke functies in aanmerking te komen. Op sociale media stellen velen, dat deze regering dezelfde trend van de regering Bouterse voortzet, doelende op de benoeming van Patricia van Ommeren tot beleidsadviseur op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Martinus zei gisteren in gesprek met Trishul Broadcasting Network, dat hij zich niet druk maakt over alle kritiek, maar zich liever richt op de plannen voor het gebouw van NIS. Hij zal de mensen die kritiek hebben, de mond snoeren met het werk dat hij zal verrichten bij het NIS. Martinus gaf aan, dat veel mensen met diploma’s functies hebben gehad, maar bijna niets van het land hebben kunnen maken.

Hij haalde aan dat de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, ook veel papieren had, maar men nu naar hem op zoek is. Volgens Martinus moet het terrein van NIS vooral schoongemaakt, gemaaid en opgeruimd worden. Hij zei dat het stadion geen internationaal sportcomplex meer is en vroeg zich af, hoe er zaalvoetbal op de beschadigde vloer zal worden gespeeld. Ook zijn diverse lampen kapot.

Volgens Martinus is er veel te doen.

Hoewel de regering geen geld heeft, gelooft hij dat hij van sponsoren geld zal krijgen om het gebouw op te knappen. Naast de renovatie van het stadion, wil Martinus het complex ook internationaal op de kaart zetten.

Kort na de verkiezingen zei Martinus dat hij niet gaat voor posities. Volgens hem is hij niet van gedachten veranderd, maar binnen de partij is zijn affiniteit op het gebied van sport bekend. Hoewel hij eerder had aangegeven, dat hij geen positie wilde, is Martinus van mening dat de partijleiding hem gevraagd heeft die positie in te vullen vanwege zijn kwaliteiten. Hij heeft de functie geaccepteerd, omdat hij vindt dat hij zijn leider niet kan teleurstellen.

Martinus was vorig jaar op non-actief gesteld nadat hij kritiek zou hebben geleverd op bepaalde benoemingen van personen. Op de vraag of hij geen kritiek meer zal leveren nu hij een functie heeft gehad, zei Martinus dat hij zal blijven praten als zaken niet goed gaan in het land.

Op de opmerkingen over zijn scholing en de functies die hij nu bekleedt, stelde Martinus dat hij kennis heeft en weet hoe hij leiding moet geven aan een bedrijf en hoe hij zich moet gedragen binnen een organisatie.