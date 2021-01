De militaire politie van de Braziliaanse deelstaat Maranhão, heeft op oudejaarsdag maar liefst 4150 dozen met sigaretten onderschept die een bende trachtte het land binnen te smokkelen en afkomstig waren uit Suriname.

De militaire politie uit São Luis, de hoofdstad van Maranhão, onderschepte een kustvaarder, een zogenaamde schooner, in de haven van Porto do Cafe en hield later ook twee vrachtwagens staande die de dozen met smokkelwaar vervoerden. Volgens de berichten werden bij de actie zeker dertien verdachten aangehouden, waarvan zeker drie inmiddels hebben bekend mede verantwoordelijk te zijn voor de smokkelpoging. Het is zowel bij de Braziliaanse als de Surinaamse justitie bekend dat er smokkelbendes actief zijn tussen Suriname en de staat Maranhão, waarbij er vele miljoenen worden verdiend in de smokkel van voornamelijk sigaretten. In deze Braziliaanse staat zouden invloedrijke personen betrokken zijn bij deze vorm van misdaad.