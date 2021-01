Onlangs heeft NPS-assembleelid Patricia Etnel, de regering Santokhi gevraagd, meer aandacht te besteden aan de verhoogde winkelprijzen, die de samenleving in problemen brengen. Etnel zei dat de de prijzen in de winkels triest zijn en is voorts van mening, dat het hele beleid met betrekking tot prijscontroleurs niet werkt.

Echter is er sinds 2016 aan de prijscontrole gewerkt, maar tot op heden wordt het alleen maar onbetaalbaarder voor het volk. Nergens wordt er volgens Etnel gewerkt aan stabiele prijzen. De producten die de samenleving dagelijks nodig heeft, kan zij op den duur niet meer betalen. Hoe kunnen de mensen met een laag inkomen deze situatie dan overleven? Bij veel bedrijven zijn de salarissen niet omhoog gegaan. De druk op de huishoudportemonnee is dan ook duidelijk verzwaard. De minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Saskia Walden, zei dat de unificatiekoers niet veel invloed zou hebben op de prijzen van basisgoederen.

Dat blijkt niet het geval te zijn. Onlangs heeft Keerpunt vernomen, dat de minister langs bepaalde winkels is gegaan om een prijscontrole uit te voeren. Zo heeft zij ernstige waarschuwingen gegeven aan winkeliers, zich te houden aan de vergunningsvoorwaarden en dat zij altijd bonnen moeten kunnen tonen. In veel winkels is er sprake van prijsopdrijving. De prijzen zijn ook niet stabiel, omdat hetzelfde product van winkel tot winkel in prijs verschilt. Men kan met SRD 100 nauwelijks vier producten kopen. Haast alle producten zijn veel duurder geworden. Is dit het begin van voedselgebrek voor velen? Maken de winkeliers nu gewoon misbruik van de unificatiekoers om hun prijzen op te kunnen schroeven? De winstmarge van de winkeliers ligt niet tussen de 20-25 procent, maar hoger. Wanneer zal men uiteindelijk optreden tegen deze lui? Keerpunt is van mening, dat er nu eindelijk sancties moeten komen tegen de prijsopdrijvers, want dit kan zo niet doorgaan. Bepaalde winkeliers hanteren de wisselkoers vaak als leidraad voor hun verhoogde prijzen. De inkomsten van de doorsnee burger zijn nu simpelweg niet voldoende om een behoorlijk bestaan te kunnen hebben. Het is steeds passen, meten en uitstellen, wat zorgt voor veel wrevel. Luistert de regering wel naar het volk? Heeft de regering wel medelijden met het volk? De prijzen zijn momenteel moordend. Het is gewoon schandalig, omdat prijsopdrijving al maanden gaande is en niemand iets eraan kan of wenst te doen.

Het volk probeert nu slechts te overleven. Het volk heeft met de hoge koers en de prijzen, nu zo weinig geld over, dat over elke uitgave nagedacht moet worden of die wel verantwoord is. Deze regering heeft de koers omhoog gebracht, de benzineprijs laten stijgen, en daarbij zijn de salarissen hetzelfde gebleven. Hoe verder? Hoe koopt men goedkope levensmiddelen, als alles omhoog gaat en de salarissen onvoldoende zijn. Het arme volk betaalt nu nog veel nadrukkelijker het gelag. Het lijkt erop of bepaalde winkeliers à la dol prijzen verhogen en daarenboven, betaal je voor een product in de ene winkel ook nog eens veel meer dan in een andere winkel. Het is een feit, dat wanneer de benzineprijs of de wisselkoers omlaag gaat, de prijzen van producten niet omlaag gaan. Hoe ga je nu je huishouden draaien wanneer de vaste lasten hoger zijn dan de inkomsten?

Ook in de bouwsector moet de burger het gelag betalen. De prijzen van hout, cement en zand, zijn enorm gestegen. Men kan in deze tijd niet bouwen, omdat het onbetaalbaar is geworden. Ook zorgt de schaarste aan kleingeld voor problemen bij het betalen. Sommige winkeliers geven daarom aan de klant in plaats van wisselgeld, snoep. Keerpunt is voorts van mening, dat de regering heel wat verzachtende maatregelen voor het volk kan treffen door bijvoorbeeld zelf producten te importeren. Er kan dan in elk district bijvoorbeeld een winkel worden opgezet die basisgoederen goedkoper aan de man brengt.