De minister van Buitenlandse Zaken, International Bussiness en Internationale Samenwerking (BIBIS), Albert Ramdin, zei vandaag tijdens de eerste COVID-19-persconferentie van 2021, dat er nog geen sprake is van een verslapping van de covid-maatregelen, maar een gecontroleerde aanpassing.

“Er zal een covid-brigade samengesteld worden, de bedoeling is dat we tot een integratie komen van verschillende eenheden die reeds bestaan of die zich bezig hielden met het clusterteam. De covid-brigade bestaat uit een aanwijsbare, identificeerbare groep van personen die de bevoegdheid hebben uit verschillende ministeries om boetes, sluitingen en dergelijke te faciliteren”, aldus Ramdin. Het doel van de covid-brigade is om op te treden tegen mensen die schuldig maken aan het niet naleven van de covid-protocollen.

De minister benadrukte ook, dat er momenteel geen sprake is van een daling van het aantal actieve gevallen.

Ramadhin zegt, dat er per dag het gemiddeld aantal besmettingen 58 is. “Het gemiddelde aantal is stabiel. Het percentage van aantal positieven schommelt tussen 20 en 25 procent. Echter zien we nog geen daling”, zegt Ramadhin.

Volgens hem blijven de algemene maatregelen van kracht. Zo is het uitgangsverbod van 19.00 uur tot 05.00 nog steeds van kracht. “We hebben opgemerkt, dat ondanks de vele adviezen die gegeven worden, er nog steeds gefeest wordt. We zitten nog steeds te midden in een golf, we zien nog geen daling. Hierdoor zullen wij moeten werken aan een aantal zaken”, aldus Ramadhin. Ook zullen de scholen niet op 6 januari, maar twee weken later van start gaan.

“In dit geval zullen alle scholen die onder het ministerie van Onderwijs vallen, tot 16 januari gesloten zijn”, aldus Ramadhin.

door Orsilia Dinge