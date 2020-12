“Het is leuk om in een decembersfeer te zijn, maar hij is niet essentieel. Het is wel essentieel om ervoor te zorgen dat ons zorgsysteem niet instort”, aldus de publieke gezondheidszorg deskundige, Ruben del Prado, gisteren in het tv-programma To the Point. Del Prado zegt, dat het COVID-19-virus van mens op mens wordt overgedragen, en wij ervoor moeten zorgen, dat het aantal zieken niet groter wordt dan onze zorgcapaciteit. “De zorgmedewerkers verlaten hun huizen, om mensen die covid hebben opgelopen, te behandelen. Hoe meer covid-besmettingen er in de ziekenhuizen zijn, des te meer werk de zorgmedewerkers hebben”, benadrukt Del Prado.

Del Prado verklaart, dat COVID-19 een virus is dat door mensen wordt verspreid. ‘’Deze transmissie moeten wij voorkomen’’, aldus Del Prado.

De voornaamste manier van verspreiden geschiedt door druppels. Als je schreeuwt, niest of hoest, komen er behalve lucht ook heel veel druppeltjes uit de longen, keel of neusholte. Vervolgens Del Prado moet men gaan beseffen, dat de regering en de doctoren alleen richtlijnen en adviezen kunnen geven, maar dat de verantwoordelijkheid bij de samenleving ligt en wij de COVID-19 protocollen moeten gehoorzamen.

Del Prado, is voorts van mening dat wanneer de covid maatregelen duidelijk zijn en men die toch overtreedt, er boetes gehanteerd moeten worden. Del Prado: “Door je aan de maatregelen te houden, doe je dat niet om de regering een genoegen te doen, maar uit respect voor jezelf en voor anderen.” Als iemand positief bevonden is, moet de persoon in isolatie en de mensen die door contact-tracing zijn gevonden, moeten ook in quarantaine. Quarantaine is voor mensen die niet positief getest zijn, maar wél potentieel besmet kunnen zijn en als dat zo blijkt te zijn, moeten die ook in isolatie. Del Prado is van mening, dat Suriname één van de landen is, dat als voorbeeld kan dienen, voor een goed stappenplan beleid.

Onlangs is er een nieuwe mutatie van het COVID-19 virus ontdekt. Het vaccin, dat tegen het huidige coronavirus is ontwikkeld, zal volgens Del Prado, waarschijnlijk ook tegen deze mutatie werken. De vaccins van Pfizer en Moderna, zijn gemaakt met een genetisch materiaal van het virus, en het is in het vaccin verwerkt. Als het virus zich muteert, is het heel makkelijk het genetisch materiaal van dat virus voor de vaccinatie te gebruiken. Del Prado onthult, dat het Pfizer en Moderna vaccin, kan voorkomen besmet te raken met het coronavirus. “We weten niet exact of men beschermd is voor een infectie. Wat zeker is, is dat 95% van de COVID-19 gevallen, een mild verloop zal hebben. We weten niet zeker, of men na een vaccinatie zodanig beschermd is tegen een echte infectie”, benadrukte Del Prado. Volgens hem, is het belangrijkste van het vaccin, dat men minder ziek zal worden. “Dat wil niet zeggen, dat men niet besmet zal kunnen geraken en dus andere mensen niet kan besmetten. Over enige tijd, zal men wel achter de informatie komen”, aldus Del prado.