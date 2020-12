‘Regering gaat skalians moeten confisqueren’

De skalians op het Stuwmeer, de rivieren en kreken, zijn naar verluidt, nog steeds operationeel en dus niet gestopt met goudwinnen. De overheid had in oktober en november aangekondigd, dat de skalians een halt zou worden toegeroepen. Dat lijkt vooralsnog niet te zijn gebeurd. Vicepresident Ronnie Brunswijk gaf medio oktober aan, dat de skalians die actief zijn op de Marowijnerivier, tegen eind oktober, hun activiteiten moesten stoppen. Milieudeskundige en voorzitter van Probios, Erlan Sleur, zegt dat er aan de aanwezigheid van goudzoekende pontons in het binnenland niets is veranderd. “De regering kijkt gelaten toe, hoe ons land vernietigd wordt”, aldus Sleur. Ook zou er nog steeds op grote schaal cyanide vervoerd worden door Chinese goudhandelaren.

Sleur heeft er poolshoogte genomen en spreekt van een zorgwekkende situatie. “De regering beseft nog steeds niet, wat de consequenties zijn op de langere termijn voor de bewoners in dit gebied”, aldus Sleur.

Het bevreemdt hem, dat De Nationale Assemblee (DNA) nu pas de druk opvoert, om milieuwetgeving te slaan en zo het binnenland beter te beschermen. De plotselinge drang naar strenge milieuwetgeving, heeft volgens Sleur een politieke achtergrond. De milieuactivist stelt dat regerings- en politieke topfiguren heel wat geld verdienen aan de goudwinning, en wel ten nadele van de natuur. Hij zegt deze beschuldigingen te kunnen staven.

Volgens Sleur, is het alsof regeringsleiders politiek met alles bedrijven. “Als je echt het probleem wil oplossen, zou dat allang hebben plaatsgevonden”, stelt Sleur. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, David Abiamofo, zei de afgelopen maand, dat de eigenaren van skalians nog enkele weken de tijd zouden krijgen om hun ‘activiteiten af te bouwen’. Hij heeft toen zelfs aanmaningen overhandigd aan de diverse skalianhouders. “Het is geen geheim dat die drijvende goudfabrieken het milieu verontreinigen, de bodem van rivieren en kreken omwoelen en overlast veroorzaken voor gemeenschappen in het binnenland. Al enige tijd zijn ze ook actief in de oevers van de rivieren, met alle nare gevolgen en schade aan die oevers. Sleur zegt de indruk te hebben dat de minister van NH, het goed wil doen, maar tegelijkertijd door derden ook onder druk wordt gezet. “Wij zien dat de werkzaamheden van de skalians nog niet zijn beëindigd. Het al jaren voortslepende probleem rond de skalians wordt ongetwijfeld voortgezet. Ook op de Lawarivier zijn deze desastreuse ‘monsters’ actief”, dit bevestigde Jupa Itoewaki, woordvoerster van de Wayana’s namens granman Ipomadi Pelenapin.

Sleur, die zich met zijn organisatie ProBios inzet voor bescherming van de natuur, blijft van mening, dat hetzelfde troebele water en kwikgebruik een gevaar vormen voor de bewoners van dat gebied, omdat zij daar elke dag gebruik van maken. “Al die giftige zware metalen die men in de rivier dumpt, komen in de vissen terecht, die de dorpelingen eten.” Sleur benadrukt, dat de vervuiling van de waterwegen alsook van het stuwmeer moet stoppen. Voorts geeft hij te kennen, dat de verschillende leefgemeenschappen langs de rivieren, zowel aan de Surinaamse als de Franse kant, veel last ondervinden van ernstige milieuverontreiniging, veroorzaakt door de skalians. Volgens Sleur wordt het alleen maar moeilijker gemaakt voor deze bewoners.

Sleur blijft van mening, dat het probleem van de skalians daarom alleen maar erger zal worden, en dat de regering zal proberen zich te verschonen, als dit probleem ergere vormen aanneemt.