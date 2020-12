Total lockdown niet uitgesloten

Ingrid Krishnadath, hoofd van het COVID-19 epidemiologisch team, zei gisteren op de COVID-19-persconferentie, dat het aantal COVID-19-gevallen vanaf 13 december is toegenomen. Volgens haar is het aantal gevallen in december nu al tweemaal zoveel als het aantal gevallen in heel november. Krishnadath gaf aan dat zoveel mogelijk ernaar wordt gestreefd, dat het aantal positieven uit alle testen onder de 5 procent blijft, hoewel de intentionele norm 10 procent is. Echter is dit aantal nu reeds op 11,4 procent.

Dat wil volgens Krishnadath zeggen, dat er meer mensen getest moeten worden. Op de opmerking dat de covid-cijfers mogelijk gemanipuleerd zouden zijn, zei Krishnadath dat het team graag had gewild dat de cijfers lager zouden zijn, omdat zij ook willen genieten van de feestdagen.

“We kunnen geen cijfers manipuleren van andere landen, dus ik weet niet waarom mensen denken dat alleen hier niets kan gebeuren, terwijl mensen van overal komen en gewoon op straat lopen en van alles en nog wat doen. Het is duidelijk dat de transmissie aanwezig is. De cijfers zijn een spiegel van het gedrag van de Surinamers en van het contact met mensen die besmet zijn”, benadrukte Krishnadath.

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, gaf aan dat een total lockdown niet uitgesloten is. “Ik kan niet zeggen dat het komt of dat het niet komt. We sluiten geen optie uit in het belang van de burger.

We gaan alles volgen op basis van ontwikkelingen met betrekking tot de data en infecties. Wij roepen de samenleving daarom op, de huidige maatregelen zoveel mogelijk toe te passen om erger te voorkomen. Een lockdown betekent dat de situatie uit de hand loopt”, stelde Ramadhin.

Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen die besmet raken, in de leeftijdscategorie van 20-50 zitten. De onderliggende aandoeningen aangetroffen bij de mensen die zijn overleden aan de gevolgen van COVID-19, zijn hypertensie, diabetes, overgewicht en nierziekten. Paramaribo wordt aangemerkt als een ’hot zone’ met veel gevallen in Paramaribo-Noord en Uitvlucht. Krishnadath benadrukte dat dit niet betekent dat het virus alleen in die buurten voorkomt, omdat het virus door mensen gedragen wordt. ‘’Het is daarom belangrijk dat mensen zich houden aan de regels en zichzelf beschermen’’, aldus Krishnadath.

Rowan Noredjo, coördinator van clusterteam COVID-19, sprak over de controle bij voornamelijk horecabedrijven die zich moeten committeren aan de covid-protocollen. Volgens hem gaat het vooral om outdoor activiteiten. Echter zijn er ondernemingen met een outdoor terras die zich niet hebben gehouden aan de protocollen. Er zouden volgen Noredjo maar vier mensen aan een tafel mogen zitten, maar toch zaten bij sommige ondernemingen tientallen mensen aan een tafel. Er werden soms ook bezoekerslijsten en markeringen aangetroffen, terwijl bepaalde restaurants ook indoor dining hadden. Het team was genoodzaakt in gevallen die een direct gevaar vormden voor de veiligheid, op te treden en de activiteiten stop te zetten.

Timothy Mendoza van Luchthavenbeheer, deelde mee dat er wordt afgestapt van de commerciële vluchten voor high-risk landen zoals Nederland, Verenigde Staten, Brazilië en de Nederlandse Antillen. Repatriatievluchten zijn er nog wel. Voor deze passagiers is vereist een negatieve PCR-test en verplichte quarantaine. Personen mogen niet door familie afgehaald worden, maar moeten gebruik maken van de transportbedrijven van de airport of het transport moet via de hotels geregeld worden. Mendoza deelde ook mee dat het kort dag is en dat geplande vluchten voor deze week volgens schema zullen worden uitgevoerd. Er mag daarnaast ook geen toestemming gegeven worden voor ingezetenen om op vakantie te gaan.

Minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme, gaf ook aan dat op de vluchten alleen degenen die naar Suriname moeten terugkeren, worden toegelaten. Chartervluchten worden volgens hem alleen via bedrijven geregeld voor buitenstaanders als het gaat om experts die het land binnen moeten komen voor werkzaamheden.

door Priscilla Kia