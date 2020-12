VHP-parlementariër Cedric van Samson, zei gisteren in het radioprogramma ABC Aktueel, dat er in het verleden, maar één persoon was, die zich schuldig gemaakt heeft aan het opstellen van dodenlijsten. Onlangs stelde de fractieleider van de NDP, Rabin Parmessar, dat drie parlementariërs van zijn partij, op een dodenlijst staan. Parmessar zei niet bekend te willen maken om welke personen het gaat. Hij gaf aan de informatie uit betrouwbare bron te hebben ontvangen. Inmiddels is de politie een onderzoek gestart naar de dodenlijst. Parmessar is ook door de politie gehoord. “Als Parmessar van mening is dat er een dodenlijst opgesteld is, dan zit hij dicht bij de persoon die ooit een dodenlijst heeft opgesteld, omdat er nog nooit een dodenlijst binnen de andere partijen is opgesteld”, benadrukte Van Samson. Volgens hem, moet binnen de NDP-partij intern gekeken worden, als de persoon die de dodenlijst heeft opgesteld, niet tevreden is met zijn functioneren binnen de partij. ”Parmessar brengt de samenleving zomaar in beroering”, benadrukte Van Samson.

Wanneer men als parlementariër zo een uitspraak doet, wekt men volgens Van Samson, gevoelens in de samenleving op. Hij is voorts van mening, dat Parmessar net zoals elke ander burger, naar de politie moet stappen om aangifte te doen. Van Samson: “Als er zoveel vertrouwen in het rechtssysteem is, dat hun collega-parlementariër ook een eerlijk proces gehad heeft, en op grond van wet en recht op vrije voeten is, dan moet hij precies zo naar de politie stappen om zijn klacht in te dienen.” Van Samson zei, dat de uitspraken van Parmessar, misschien ook een beschrijving kunnen zijn, dat er verkeerd gehandeld wordt en men van plan is enige handelingen te doen plegen, omdat zij rechtvaardigheid tegen bepaalde argumenten willen, zoals de coup van 1980. “Ik adviseer Parmessar om aangifte te doen, zodat de veiligheid van de drie parlementariërs zo snel mogelijk gegarandeerd kan worden, maar als hij dat niet doet, is hij bezig grappen te maken.”

Van Samson was voorts van mening, dat de uitspraken van Parmessar te vergelijken zijn met de coup van 1980, waarbij 15 vooraanstaande Surinamers op een gruwelijke wijze vermoord zijn geworden. “Men probeert zaken goed te redeneren, om een bepaald beeld te creëren, dat tegen de grondwet is” zei van Samson.