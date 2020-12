‘Geldzendingen moeten zo snel mogelijk opgang komen’

“De relatie met de Amerikaanse Centrale Bank (FED) moet hersteld worden, want onze lokale banken zijn nu al door hun voorraad aan USD contanten heen. Het is daarom van enorm belang, dat de euro transporten worden hervat en dat besluit ligt nog steeds bij de Nederlandse regering. Geldzendingen moeten nu zo snel als mogelijk op gang komen. De banken hebben een behoorlijk overschot aan euro’s en dat heeft tot gevolg, dat cliënten zeer binnenkort nog slechts euro’s kunnen opnemen als zij Amerikaanse dollars willen van hun rekeningen”, aldus een econoom die niet bij naam genoemd wenst te worden tegenover de krant. Naar verluidt, is de situatie zo precair, dat je bij bepaalde banken nu nog maximaal USD 50, – per week mag lichten van je rekening, omdat zij al door hun voorraad heen zijn.

Wij vernemen voorts dat het tekort aan vreemde valuta steeds nijpender wordt, daarom zal de regering snel moeten handelen, anders kunnen essentiële importen binnenkort niet worden betaald door de handelaren. Bij de lokale commerciële banken, is dit al weken een discussiepunt en wij vernemen, dat dit verder negatieve gevolgen heeft op de wisselkoersen. De Centrale Bank van Suriname, heeft momenteel kunnen inspringen, maar heeft niet de monetaire ruimte om dit te blijven doen.