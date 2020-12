Dagelijks tal van illegale grensoverschrijdingen

Krishna Mathoera, ministerie van Defensie heeft woensdag jl. bij de aanvang van de Raad van Ministers (rvm) vergadering aan journalisten meegedeeld, dat de regering de controle aan de oostgrens nog niet goed onder controle heeft. Dagelijks steken volgens Mathoera nog steeds personen de grens met Frans-Guyana over. Dit voor hun werk, commerciële activiteiten en kinderen die in Franse-Guyana voor school gaan. “Formeel is de grens nog steeds gesloten”, aldus Mathoera.

Volgens de minister is er bij een uitgevoerde observatie aan de Franse-oever gebleken, dat dagelijks ongeveer 3.000 mensen de oversteek doen. Zij zei, dat men per dag ongeveer 80 keren vaart en in het weekend zijn het ongeveer 5.000 personen die de grens passeren. “Er zijn heel veel groepen daarbij betrokken waaronder, schoolkinderen en mensen die hier hun inkopen komen doen en ook anderen die goederen van hier naar daar de Franse-kant brengen. Mathoera vindt, dat je dit niet volledig kan controleren en afdichten. Het bewaken van de grens is volgens haar ook geen makkelijke taak. “Wanneer je op één plek een controlepost zet, zullen de mensen op een andere plaats varen en dan komen ze toch het land binnen”, aldus Mathoera.

De Surinaamse regering heeft intussen besloten om met alle belanghebbenden in overleg te treden en naar een vreedzame en werkbare oplossing te zoeken. Marthoera stelt, dat een ieder hierbij betrokken moet worden. Zij somde daarbij, de boothouders, die de route tussen Albina en St. Laurent du Maroni onderhouden, de vertegenwoordigers uit Frans-Guyana, de districtscommissaris, militaire politie, politie, en de lokale gemeenschap. Wat er nu wel gaat gebeuren, is dat er een tweede controlepost zal worden opgezet. Hier zullen dan de mensen die naar de stad of van de rivier komen een covid-controle gaan moeten doen.

Stijging aantal besmettingsgevallen te wijten aan illegale Brazilianen

De stijging van het aantal nieuwe COVID-19 besmettingsgevallen is volgens de regering te wijten aan de Brazilianen uit Frans-Guyana en de goudvelden. Om de samenleving beter te beschermen komt er verscherping van controle. Ook zullen er roadblocks op wegen van en naar goudvelden worden opgezet.

Formeel is de oostgrens tussen Suriname en Frans-Guyana nog steeds gesloten. Echter is het probleem volgens Mathoera, dat mensen zich niet houden aan dit besluit en de oversteek doorgewoon plaatsvindt. “Het is niet dat de regering stilzit. We gaan juist met mensen praten en hen attenderen op hun verantwoordelijkheid om het COVID-19 coronavirus te helpen beheersen en de veiligheid op de eerste plaats te zetten”, aldus de bewindsvrouw. Mathoera garandeert de samenleving dat de controle op COVID-19 opgevoerd zal worden.