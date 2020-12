De beëdiging en bevordering van de rekruten van het Korps Politie Suriname (KPS), die gepland stond voor vandaag, is voor de tweede keer uitgesteld. Dit bevestigt de secretaris van de Surinaamse Politie Bond (SPB), Milando Atompai, tegenover De West. Hij zegt, dat de beëdiging nu voor maandag aanstaande gepland staat. “Na maandag indien anders besloten wordt, zullen stappen moeten worden ondernomen. Maar voor nu, wil ik niet vooruitlopen op zaken inzake de beëdiging”, aldus Atompai. Eerder had de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, bekendgemaakt, dat de rekruten na een screening zouden worden beëdigd. De streefdatum was gesteld op maandag 14 december.

Volgens Atompai komt minister Amoksi momenteel ongeloofwaardig over. “In eerste instantie hebben ze doorgeven, dat bijkans 70 procent van de rekruten niet voldoet aan de gestelde eisen. Maar nu blijkt volgens hem, dat het maar om tien rekruten gaat, die volgens hem een strafblad hebben.

Wie liegt er in dezen dan? Indien je als minister over bepaalde informatie beschikt, dan zou je die toch kunnen doorgeven. Maak bekend wie de tien rekruten zijn en om welke reden ze niet beëdigd kunnen worden. Het is niet zo dat de SPB zich wil bemoeien met werving en selectie van het korps, maar als de rekruten daadwerkelijk niet voldeden, moesten ze toch vanaf het begin al uit de lichting”, benadrukt Atompai.

De redactie heeft uit betrouwbare bron vernomen, dat er via een interne mededeling aan de rekruten is doorgeven, dat de beëdiging niet kan plaatsvinden vanwege financiële redenen. Aan hen zou gezegd zijn, dat er niet genoeg middelen in kas zijn om het geheel te organiseren. “Dat klopt als een zwerende vinger, er is inderdaad geen geld beschikbaar om de rekruten fatsoenlijk aan te kleden. Alles zit reeds in kannen en kruiken zodat de beëdiging plaats kan vinden, maar niemand van de lichting heeft een uniform”, zegt Atompai. Hij zegt, dat de overheid niet eens in staat is de rekruten te kleden. “De meeste lopen er net als zwervers bij, hetgeen ze nu hebben, is uit eigen zak bekostigd. Van het salaris dat ze ontvangen, blijft er niets over om slechts een uniform te kopen, laat staan een hoge schoen.” Volgens Atompai schijnt minister Amoksi een persoonlijk issue met deze lichting te hebben.

Minister Amoksi had eerder aan de SPB meegedeeld, dat er een commissie, bestaande uit diverse deskundigen en bestuursleden van de SPB, ingesteld zou worden. Echter heeft de SPB ervan afgezien deel te nemen aan deze commissie. “We zijn nog niet gek, we zullen nimmer deelnemen aan een commissie waarbij er geen duidelijk standpunt is. We gaan niet meewerken, om rekruten die reeds gescreend zijn, opnieuw te screenen”, aldus Atomapai.