‘Er is al bijna een oplossing’

Vandaag heeft een aantal geestelijke leiders van christelijke kerken in Suriname, een petitie aan de voorzitter van De Nationale Assemblé aangeboden. Dit naar aanleiding van de wederom rigoureuze COVID-19-maatregelen die door de regering zijn afgekondigd. Door middel van deze petitie maakt een groot aantal der christelijke kerken zijn misnoegen bekend en hoopt dat de regering hierdoor spoedig met een oplossing kan komen.

De vertegenwoordigers van de christelijke gemeenten in Suriname, doen een dringend beroep op de regering, die door het volk is gekozen, dat zij de recente beperkingen opheft in deze kerstperiode, en de kerk niet langer beperkt in haar vrijelijk uitoefenen van de geplande activiteiten en het belijden van hun geloofsovertuiging. Zo herinneren zij, DNA en de regering, dat de vrijelijke uitoefening en beleving van godsdienstvrijheid, een grondrecht is, die verankerd ligt in Artikel 18,19 en 20 van onze Grondwet.

DNA-voorzitter Marinus Bee die de petitie in ontvangst nam, zei dat de regering in spoedvergadering bijeen is gekomen, nadat het aantal besmettingsgevallen wederom een stijgende trend vertoonde. En ook de religieuze organisaties kwamen aan de orde: “We hebben allemaal onze verantwoordelijkheid en u nog meer als geestelijke. De coronapandemie is een uitdaging voor ons allen.

Wanneer regeringsleiders besluiten moeten nemen, is dit geen makkelijk besluit. Wij begrijpen het belijden van de christenen rond deze periode, maar we leven nu allemaal in een uitdagende situatie, maar nu met COVID-19 is het nog uitdagender”, stelde Bee.

Verder deelde Bee de geestelijke leiders mee, dat hij vanmorgen reeds werd gebeld door een vertegenwoordiger van het Kabinet van de President, dat er al bijna een oplossing is. “In principe zou deze petitie niet meer nodig zijn, maar de afspraak was al gemaakt en wij hebben toen toch besloten, de petitie in ontvangst te nemen. En conform de wijze waarop wij afspraken afhandelen, zullen wij direct in overleg gaan met de president en de rest van de volksvertegenwoordigers.” DNA-voorzitter vroeg verder aan, de geestelijke leiders in gebed te blijven voor het land en volk. “Wij vragen begrip, en we zullen samen met de regering met wijsheid handelen en ik hoop dat wij spoedig tot de juiste en aanvaardbare oplossing zullen komen”, aldus Bee.