Dat is precies wat nu gebeurt in dit land en wel in alle hevigheid naar het einde van het jaar toe. En dan hebben we het over het tarten van het COVID-19-coronavirus. We zijn in hoge mate ons noodlot aan het tarten door wederom en openlijk of in besloten kring, met meer dan het aantal toegestane personen, te gaan feesten. Je zou je, gezien dit fnuikende gedrag, gevoeglijk mogen afvragen, of men geen nieuwsberichten volgt, om te weten, wat zich in het buitenland afspeelt en hoeveel mensen nog dagelijks positief op COVID-19 worden getest en ook hoeveel er internationaal aan dit vreselijke virus bezwijken. Een recent bericht geeft aan, dat Curaçao wederom op slot is gegaan, nadat het aantal besmettingen daar drastisch was toegenomen. In Nederland werd ook gelijk meegedeeld, dat Curaçao voor reizigers weer ’of limits’ is, nadat eerder Aruba als ‘gevaarlijk besmet’ was aangemerkt. Alleen Bonaire en de andere kleinere eilanden kunnen vanuit Nederland nog bezocht worden. We hebben dan misschien geen directe vliegverbinding met de Antillen, maar de besmettingen aldaar, moeten ons toch wel aan het denken zetten en naar aanleiding daarvan voorzichtigheid betrachten. Maar nee hoor, velen houden zich niet aan de avondklok die geldt van 23.00 tot 5.00 uur en weer anderen doen er alles aan, om toch nog feesten te organiseren, in de hoop dat de politie het niet zal opmerken. Ook de samenscholingen op straat van meer dan 5 personen, komen nu steeds vaker voor en bij bepaalde horecabedrijven grijpt het management niet in, wanneer de gasten zich niet aan de social distancing houden. Minister Ramadhin van Volksgezondheid, maakt zich heel terecht zorgen over het gedrag van veel te veel landgenoten en heeft inmiddels besloten, dat de controle op de overtredingen van de door de regering afgekondigde maatregelen, zal worden opgevoerd. Bedrijven die zich niet wensen te houden aan de protocollen, zullen bestraft worden of gewoon van hun bedrijfsvergunning worden ontdaan. Ramadhin maakt zich ook heel veel zorgen over de lieden uit Nederland die hier nu neerstrijken voor een korte of langere vakantie en zich niet aan de quarantaineregels houden, gezien Nederland thans op een ernstige wijze wordt geteisterd door de COVID-19-pandemie. Ramadhin is wel heel erg tevreden over het geringe aantal besmettingen op het moment in het land, maar is zeer ongerust over de wijze waarop men zich thans gedraagt en vreest dat een dergelijke attitude, kan resulteren in meerdere besmettingen en in het ergste geval, een grote uitbraak. Het is dan ook raadzaam dat de regering de zaak strak in de gaten blijft houden en indien er aanwijzingen zijn dat de zaak wederom uit de hand dreigt te lopen, ze de maatregelen weer op gepaste wijze aanscherpt. We denken daarbij niet aan totale lockdowns, maar wel aan zwaardere controles en het beboeten van overtreders. Een stap die de overheid tot op dit moment niet heeft willen of durven nemen.