Hoewel Guyana en Suriname de komende jaren naar verwachting aanzienlijke inkomsten zullen genereren, is de ambassadeur van Antigua en Barbuda in de Verenigde Staten, Sir Ronald Sanders, van mening, dat geen van beide landen het absorptievermogen heeft om het verwachte jaarlijkse inkomen te benutten. ‘’Dit ongeacht hoe gul beide landen zouden zijn om de fysieke infrastructuur op te bouwen, de lonen van hun personeelsbestand te verhogen en de gezondheid en het onderwijs te verbeteren’’, aldus Sanders.

In een recent commentaar op de groeiende olie- en gasactiviteiten in de twee landen, zei Sanders dat de autoriteiten misschien willen overwegen om een deel van hun olierijkdom te besteden aan investeringen in Caricom-projecten en lidstaten op een manier die de regio zou versterken en haar afhankelijkheid zou verbreken op externe bevoegdheden en het verbeteren van de integratie ervan.

Sanders, tevens Senior Research Fellow aan het Institute of Commonwealth Studies aan de University of London, verduidelijkte dat hij op geen enkele manier bedoelt dat de investering moet worden geïmplementeerd of gedaan op een ‘’give away’’ manier. ‘’Het kunnen gerichte investeringen in projecten zijn die financieel rendement opleveren voor alle betrokken partijen, terwijl de ontwikkeling van Caricom wordt versneld’’, aldus Sanders.

Suriname, Guyana en Trinidad en Tobago zouden volgens Sanders, in overleg met andere Caricom-lidstaten, kunnen overwegen hoe zij de energiezekerheid voor de regio op een rendabele manier zouden kunnen ondersteunen. De winst hiervan wordt niet alleen in financiële termen gemeten, maar ook in de voordelen van het beëindigen van de afhankelijkheid van externe landen en het versterken van de soevereiniteit van de regio bij de besluitvorming.

Sanders zei dat de veiligheid van regionaal transport, voedsel en energie, drie belangrijke onmiddellijke gebieden zouden zijn voor Guyana en Suriname om “het voortouw te nemen bij het aantonen van de doeltreffendheid van regionale integratie”, waarnaar de Guyanese president Irfaan Ali, bij verschillende gelegenheden heeft verwezen.