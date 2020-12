‘We lijden enorme verliezen, kippen gaan dood’

Veel kippenkwekers zijn momenteel ten einde raad, vanwege de schaarste aan kippenvoer. Het is niet uitgesloten dat het gebrek aan kippenvoer, leidt tot een prijsstijging van kip en kipdelen. De pluimveehouders zeggen dat los van de schaarste, een zak kippenvoer ook onbetaalbaar is. “We willen niet alles gratis, maar als het voer te duur is, los je het probleem ook niet op”, liet een wanhopige kweker weten. Volgens de kwekers is de situatie ondraaglijk geworden. Naar de redactie vernomen heeft, schijnt er een oneerlijke verdeling van kippenvoer plaats te vinden, waarbij alleen de grote kwekers in aanmerking komen voor voer.

“Momenteel lijden we door deze schaarste enorm verlies, een groot deel van de kippen gaat dood. We kunnen niet eens de helft van het nodige voer krijgen. Vitalo geeft mondjesmaat voer, dat help ook niet veel. Voor nu geef ik de kippen rijst met slijpmeel of tarwe, maar wat men niet snapt, is dat voer niet vervangbaar is.’’

De kippen gaan in gezondheid achteruit het moment dat je een ander product geeft”, zegt Mohamed Rassu Fatehmahomed, eigenaar van Paramaribo Bazaar, tegenover De West.

Volgens Fatehmahomed is het op dit moment wachten tot Vitalo het sein geeft, dat er wederom voer beschikbaar is. Hij zegt, dat er wel aan hen is voorgehouden, dat er een lading voer arriveert op de 15e van deze maand. De schaarste aan voer zorgt er volgens Fatehmahomed, ook voor dat de verkoop van kuikens fors teruggelopen is. “Niemand neemt kuikens af, wat eigenlijk ook logisch is. De interesse schijnt er niet te zijn, want ze weten dat er geen voer op voorraad is voor deze kuikens. En los van het grote deel dat sterft, hebben we nog steeds een overschot aan kuikens die weg moeten”, zegt Fatehmahomed.

door Orsilia Dinge