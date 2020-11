Vanaf de introductie van COVID-19 in de Guyana’s, was Frans-Guyana het eerste land dat hard getroffen werd. Vervolgens sloeg DE COVID-19 pandemie toe in Guyana en daarna in Suriname. Als de trends binnen de Guyana’s zich consistent blijven voltrekken, dan is het niet onwaarschijnlijk dat Suriname binnenkort te maken zal hebben met een tweede golf van COVID-19 besmettingen. Suriname is zeker niet opgewassen tegen een tweede covid-uitbraak. Indien de autoriteiten in Suriname onvoldoende rekening houden met dit voorspelbaar gegeven en niet de nodige preventieve maatregelen treffen om besmettingen te voorkomen, zal ook Suriname nog dit jaar of begin komend jaar, te maken krijgen met een besmettingstoename. Intussen houdt het virus niet alleen in onze buurlanden, maar ook in Nederland wederom flink huis. Zowel in Guyana als in Nederland, is er sprake van een hardnekkige uitbraak, met een langzame afname van de besmettingen. In Suriname is er nu juist sprake van een afname. Dit is te danken aan de COVID-19 testcapaciteit die sinds augustus behoorlijk is opgekrikt en tot gevolg heeft gehad, dat er veel meer besmettingen werden ontdekt. Terwijl in de periode maart tot en met juli, Suriname nog een zeer slechte test-rate had. Maar het coronavirus is veel verraderlijker dan wij veronderstellen. Er kunnen mensen zijn die besmet zijn geraakt met het nieuwe coronavirus en geen of amper symptomen vertonen, maar de ziekte wel kunnen overdragen aan anderen. Keerpunt schrijft daarom al weken achtereen, dat delen van de samenleving zich niet meer druk maken om het virus, door de dalende trend die zich voordoet. Zij gaan ervan uit, dat COVID-19 nu beheersbaar is gemaakt en dat wij nu weer tot volledige normalisatie kunnen overgaan. Ook de controle vanwege het KPS laat veel te wensen over. Hiermee wordt er een verkeerd beeld aan de samenleving getoond over haar houding ten opzichte van COVID-19 en dat het virus al verdwenen zou zijn. En als men vanwege de overheid denkt dat men op deze manier het virus onder controle zal krijgen en tot beheersbare proporties terug kan dringen, heeft ze het totaal aan het verkeerde eind. Wij moeten daarom niet bij de pakken gaan neerzitten en ons wel aan de maatregelen houden. Laten wij nimmer ervan uitgaan, dat het virus nu verdwenen is. Het is er nog steeds. KPS en alle andere instanties zullen hierbij de controle moeten opvoeren. Ook de grensoversteekplaatsen moeten worden bewaakt. Sowieso moeten ook de covid-protocollen die door de regering zijn afgekondigd worden afgedwongen, want er vinden nog steeds illegale overstekingen plaats. Een ander aspect is, dat de data op het COVID-19 dashboard niet kloppen. Voor wat betreft de actief opgegeven casussen zijn de internationale instituten het ‘oneens’ met Suriname. Hoeveel actieve coronagevallen heeft Suriname precies? Zou de regering, met name de actoren die zich hiermee belasten, verduidelijking kunnen geven, over deze kwestie? Opmerkelijk is ook, dat er geen covid-persconferenties meer worden gehouden, terwijl het juist belangrijk is, dat de samenleving goed op hoogte is van de stand van zaken. Keerpunt is van mening, dat de regering dit meer moet doen. Eerder is door de regering aangegeven, dat zij al een aanbesteding heeft gedaan, om in aanmerking te komen voor een vaccin, maar dat geeft ons nog niet de garantie, dat ons land ook snel over het zeer noodzakelijke vaccin zal kunnen beschikken. Ook is het belangrijk, dat wij de beschikking krijgen over een vaccin van topkwaliteit. Men moet ons zeker niet opzadelen met inferieure en gevaarlijke rommel, omdat die goedkoper zou zijn of geschonken.