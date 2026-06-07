DE GEWONE BURGER BETAALT DE REKENINGEN VAN HET LAND

De prioriteiten van de overheid lijken steeds verder af te staan van de dagelijkse realiteit van de burger. Er blijken middelen beschikbaar te zijn voor de aankoop van uitzendrechten van een wereldkampioenschap ter waarde van ongeveer USD 500.000, terwijl leerkrachten nog altijd moeten strijden voor een waardering die in verhouding staat tot hun maatschappelijke bijdrage. Onderwijs wordt in toespraken gepresenteerd als de sleutel tot ontwikkeling, maar in de praktijk vertellen de begrotingskeuzes een ander verhaal. Tegelijkertijd worden buitenlandse reizen gemaakt met omvangrijke delegaties, terwijl medische centra en gezondheidsinstellingen moeite hebben om hun dienstverlening op peil te houden. De kwaliteit van de gezondheidszorg staat onder druk door beperkte middelen, personeelstekorten en achterstallige investeringen, terwijl uitgaven aan representatie en reizen kennelijk minder moeilijk te verantwoorden zijn.

Ook de verhoging van salarissen en vergoedingen voor DNA-leden, contrasteert scherp met de situatie van werknemers in de uitvoerende sectoren. Juist de mensen die dagelijks zorgen voor onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid en andere essentiële diensten, blijven vaak achter wanneer het gaat om inkomensverbetering en arbeidsvoorwaarden. Daarnaast wordt regelmatig gekozen voor de inzet van dure buitenlandse consultants, terwijl lokaal aanwezige deskundigheid, onvoldoende wordt benut of gewaardeerd. Hierdoor vloeien middelen weg die ook ingezet hadden kunnen worden voor de versterking van nationale kennis en capaciteit.

Ondertussen komen bezuinigingen, lastenverzwaringen en prijsverhogingen vooral terecht bij de gewone burger. Gezinnen worden geconfronteerd met stijgende kosten voor levensonderhoud, terwijl van hen steeds meer begrip en opoffering wordt gevraagd.

De indruk ontstaat dat de zwaarste lasten consequent worden gedragen door degenen die het minst in staat zijn deze op te vangen. Goed bestuur wordt niet afgemeten aan mooie beleidsdocumenten of verkiezingsbeloften, maar aan de keuzes die worden gemaakt wanneer publieke middelen worden verdeeld. En juist die keuzes wekken steeds vaker de indruk dat de belangen van de bestuurlijke elite beter worden beschermd dan die van de burgers die het systeem financieren.