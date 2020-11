Door een oplettende burger is ons gemeld dat ook uit het Presidentieel Paleis, goederen zijn verdwenen. Het gaat hierbij om kunstschatten waaronder schilderijen die al decennialang deel waren van het interieur van het paleis. Op de foto een lege plek aan de muur, waar eens een prachtig beeld hing. Er dient hier zeker ook een onderzoek te worden ingesteld, om vast te stellen of ook hier de plundering werd ingezet. Ook is ons gemeld dat het zogeheten gouverneursservice voor staatsdiners is verduisterd, ook het zilveren bestek horende bij dit imposante historische monument, zou in de afgelopen jaren zijn gestolen. Schandaliger kan het niet.