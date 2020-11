Abop-parlementariër Edward Belfort heeft gisteren in De Nationale Assemblee aangegeven, dat hij van ongeveer 400 politierekruten een brief heeft ontvangen waarin zij hun probleem kenbaar maken. De president heeft enkele dagen terug in het parlement gesteld, dat 70 procent van de personen uit de nieuwe lichting van de politie, niet voldoen aan de gestelde eisen. De lichting zou volgens de president, helemaal opnieuw moeten beginnen. “Ik zat bijkans achttien jaar lang bij werving en selectie van de politie. Ik wil geen politiezaken uit de doeken doen. Er zijn een aantal mensen daar die ook niet voldoen, maar ik ga ze niet bespreken. Als ik namen van mensen moet noemen die niet voldoen in de politiedienst, dan is het meer dan 50, maar ik ga geen namen noemen”, zei Belfort. Hij vroeg de regering om deze jonge mannen en vrouwen niet te duperen. Hij gaf aan dat deze mensen gesolliciteerd hebben, geselecteerd zijn en een traject hebben afgelegd waarbij er sollicitatiegesprekken en een sporttest zijn geweest. Belfort haalde aan dat zij zelf betaald hebben voor hun psychologische test en medische keuring. De rekruten hebben in totaal SRD 600 betaald. “Deze personen zijn gekeurd en wachtende om opgeroepen te worden om te beginnen met de opleiding. Wat gebeurt, is dat er een wisseling van de wacht is. Nu horen we dat de mensen niet voldoen. Ik zat bijkans twintig jaar bij werving en selectie. Zoiets maak ik voor het eerst mee”, stelde Belfort. Hij gaf aan dat de mensen verwachtingen hebben, omdat de staat die verwachtingen bij hen heeft opgewekt. Volgens Belfort is het normaal dat mensen gaandeweg het traject niet voldoen en dan eruit gelicht worden. Hij vroeg dat de rekruten de opleiding volgen en als gaandeweg het proces blijkt dat iemand in aanraking is gekomen met de politie die dan eruit wordt gelicht. “Dat is een normale gang van zaken. Maar nu om iedereen te duperen, maak ik voor het eerst mee.” Assemblee-voorzitter Marinus Bee, zei dat het parlement eergisteren ook een petitie in ontvangst heeft genomen. “We gaan het bestuderen en de zaak met de regering bespreken om te komen tot een bevredigende oplossing voor de partijen”, aldus Bee. Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft aangegeven, dat hij contact heeft gehad met de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, omdat hij ook een petitie heeft ontvangen. De mensen zijn volgens hem ontevreden over de gang van zaken. Het kan volgens hem niet zo zijn dat mensen de hele opleiding doorlopen en niet beëdigd worden. Volgens Brunswijk zal deze kwestie in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Minister behandeld worden. Er moet volgens de vicepresident een oplossing gevonden worden. Daarnaast merkte hij op dat het Korps Politie Suriname, in het vervolg beter moet gaan opletten bij de selectie.