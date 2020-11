‘Ik hoop dat de regering meewerkt’

Vanaf 2000 zijn de sloten gekoppeld aan de begrotingen, niet behandeld in het parlement. Marinus Bee, voorzitter van De Nationale Assemblee, heeft gisteren in het tv-programma To the Point aangegeven, dat hij met dit parlement ‘schoon’ wil beginnen. “Voor we de begrotingsbehandeling van 2022 doen, gaan we eerst de sloten van het begrotingsjaar 2021 behandelen. Ik hoop dat de regering meewerkt”, stelde Bee. De sloten zijn niets anders dan een evaluatie van de begroting, waarbij de regering komt uitleggen wat wel en niet is gedaan en waarom. Volgens Bee geeft het parlement als controlerend instituut, de regering fiat om met een bepaald bedrag te werken.

“Er zijn beleidsmaatregelen en kapitaalinvesteringsprogramma’s, dus aan het einde van het jaar wanneer de regering weer komt naar het parlement om te vragen om door te gaan, is het logisch om aan te geven, wat er in het afgelopen jaar is gedaan. Je hebt bijvoorbeeld een goedgekeurde begroting van 10 miljard gehad, maar waarom heb je maar 2 miljard besteed? Wat waren de problemen? Waren de projecten niet goed voorbereid? Had je te maken met uitvoeringscapaciteit? Dat zijn de zaken die belangrijk zijn om verder te gaan”, zei Bee. Volgens hem gaan er twee dingen verkeerd. Behalve dat de sloten niet behandeld worden, wordt ook de Wet Regionale Organen die zegt dat de begrotingen geregionaliseerd moeten worden, niet toegepast.

Het moet volgens Bee, duidelijk zijn in de begrotingen wat de ministeries gaan doen in de verschillende districten. “Er moet structuur zijn in de opbouw, maar dat hebben we niet. We hopen dat we iedereen meekrijgen om zeker deze twee omissies goed te maken”, stelde Bee.

Het parlement heeft onlangs de begroting 2020 behandeld en goedgekeurd. Volgens Bee is het een constitutionele verplichting om de begroting te behandelen, hoewel het door de regering Bouterse-Adhin had moeten geschieden. Hij legde uit dat de wet, de regering de mogelijkheid biedt om een jaar lang met een verouderde, goedgekeurde begroting te werken. “Dat betekent dat de uitgaven van 2020 gedekt zijn uit de begroting van 2019, maar het gevaar is dat indien de begroting 2020 niet voor eind december afgerond is, je op 1 januari een probleem hebt, want dan kan de regering geen uitgaven doen, vandaar dat de begroting behandeld en aangenomen moest worden”, benadrukte Bee.

Nu de begroting is aangenomen, zal de focus gelegd worden op de begroting van 2021. Het is de bedoeling dat het parlement in december start met de Algemene Politieke Beschouwingen en deze in december afrondt, waarna de begrotingsbehandeling 2021 in januari zal plaatsvinden. Over de kwaliteit van de discussies omdat de zaak zo snel af moest zijn, zei Bee dat dingen niet overhaast gedaan zullen worden. Bee wil breken met de traditie om wetten overhaast te behandelen, alleen om aan het einde van de zittingsperiode te kunnen aangeven hoeveel wetten er aangenomen zijn. “Dat is niet mijn doel. Als we tien wetten hebben aangenomen, moeten het goede wetten zijn.” Daarnaast wil Bee ook werken aan de ruimte die leden krijgen om te reageren op zaken die worden gezegd. Hij wil het zover krijgen dat leden zonder elkaar uit te schelden of te verwijten, met goede argumentatie hun standpunten kunnen onderbouwen om de anderen te overtuigen waarom het beleid anders zou moeten.

Vooralsnog vervallen haast alle discussies in beschuldigingen en vuilsmijterij. Om dit te voorkomen, staat Bee open voor trainingen voor de leden. Het lijkt hem ook goed als er ethische codes komen waarbij er consequenties worden verbonden als leden anderen beschuldigen van zaken die niet op waarheid berusten. Volgens Bee is het belangrijk, dat leden leren respectvol met elkaar om te gaan. ‘’Het moet ergens beginnen. We moeten de ethische codes met elkaar afspreken en vastleggen. We moeten het eerst proberen en daarna evalueren. Het kan misschien niet in één regeringsperiode, maar dan werkt de komende regering aan verbetering, waardoor we uiteindelijk kwaliteit leveren in het parlement. Dit zal politiek partijen ook dwingen om kwaliteit naar binnen te sturen”, aldus Bee.