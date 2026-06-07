HET GAT IS NIET TE DICHTEN

Nu het politieke akkoord over het rommelig houden van de financiële huishouding is beklonken, trekt de regering eindelijk het huishoudboekje open. Sinds haar aantreden heeft de regering Simons-Rusland in overtreding van de regels van comptabiliteit, begroting en schuldenlast geleefd en veel van de wetgevingsagenda is een inhaalslag geweest om de schaamte te bedekken. Nu men van de laatste bewakers van fiscale verantwoordelijkheid – de ontbroederde NPS aan de coalitiekant en de stuurloze VHP aan de oppositiekant – groen licht heeft om erop los te leven, totdat er met oliedollars een vernislaagje aangebracht kan worden, treden Simons, Rusland en Wijnerman in de openbaarheid, over wat er geleend is en hoe snel het verkwanseld is. En de honden lusten er geen brood van.

Het project van Bouterse, Wijdenbosch, Rusland maximus, Goedschalk en Hoefdraad komt eindelijk tot voltooiing: lenen zonder grenzen en uitgeven zoals het je zint, met een groene handtekening ernaast en oranje kaken die op elkaar blijven.

Het gat in de Surinaamse begrotingen is niet te dichten. De VHP-regering rende naar het IMF en wierp de olifantenkop in de halsband. De bloederige verhogingen van de vaste lasten door rigoureuze afbouw van subsidie, terwijl de verkwisting door reislust en een log ambtenarenapparaat doorging, kostte de partij de verkiezingen. De NDP trad aan en loog het volk onmiddellijk voor. Wie ogen, oren en een internetverbinding had, zag dat er anderhalf miljard geleend was. Dat werd eerst ontkend. Het mocht geen lening genoemd worden. De jongeren van de VHP deden de werkelijkheid uit de doeken. Er was misschien sprake van een hoofdsom van een kleine anderhalf miljard, maar met rente erbij, kroop het bedrag al richting de twee miljard USD. De NDP bleef hardnekkig ontkennen, totdat de Comptabiliteitswet aangenomen werd en iedereen kon uitademen.

De NPS-leider is misschien wel het eerlijkst: er is nu, ongeveer een jaar later, nog maar USD 180 miljoen over voor ‘andere doeleinden’. Wat betekent dat 90 procent van wat geleend is, al een andere bestemming heeft. En dat de met geleend geld gekochte rust, begin 2027 voorbij is.

Het gat is niet te dichten. En niemand die nu in De Nationale Assemblee vertegenwoordigd is, is van plan het te dichten. We zullen doorgaan met begrotingstekorten van honderden miljoenen. Zowat het halve kabinet was met een behoorlijke aanhang mee naar Brazilië met de president. Bezuinigen komt niet voor in de woordenschat van onze huidige oogst aan politici. En bij het inzaaien hebben de Donaghy’s en Monche’s laten zien, dat ook de volgende oogst niet uit sober hout gesneden is. Het gat wordt groter, de wolven worden hongeriger, de rentes gaan omhoog en het volk blijft dezelfde stoelendans van muziek voorzien. Geen enkele politicus schaamt zich er inmiddels meer voor, maar wacht gewoon op zijn beurt om verbaasd te doen over ‘wat men komt aantreffen’, de wereld rond te vliegen, vriendjes te verrijken en serenades te zingen over ‘de vorige regering’.