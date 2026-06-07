WATEROVERLAST VOORAL EEN BESTUURSVRAAGSTUK

Elke keer wanneer zware regenval delen van Suriname treft, klinkt dezelfde verklaring: het heeft uitzonderlijk veel geregend. En hoewel extreme weersomstandigheden inderdaad een belangrijke rol spelen, vertelt die uitleg slechts een deel van het verhaal. Wateroverlast is namelijk niet alleen een natuurverschijnsel, maar ook een bestuursvraagstuk. Regen kunnen we niet voorkomen. Maar de gevolgen ervan kunnen worden beperkt door het regelmatig opschonen van trenzen en afwateringskanalen, effectieve ruimtelijke ordening en investeringen in infrastructuur. Wanneer deze zaken jarenlang onvoldoende aandacht krijgen, neemt de kans op overstromingen toe. Veel burgers ervaren dat bepaalde gebieden bij vrijwel elke flinke regenbui, onder water lopen. Wegen raken onbegaanbaar, woningen lopen schade op en ondernemers zien hun inkomsten teruglopen. Wanneer dezelfde problemen zich jaar na jaar herhalen, rijst de vraag, of er voldoende structurele maatregelen worden getroffen. Bestuur gaat niet alleen over reageren op problemen, maar vooral over het voorkomen ervan. Te vaak zien we dat noodmaatregelen pas worden genomen nadat schade al is ontstaan. Pompen worden ingezet, noodhulp wordt georganiseerd en getroffen burgers worden bezocht. Hoewel dergelijke acties noodzakelijk zijn, lossen zij de onderliggende oorzaken niet op. Daarnaast speelt ook ruimtelijke planning een belangrijke rol. Bebouwing in kwetsbare gebieden, gebrekkig onderhoud van afwateringssystemen en onvoldoende voorbereiding op klimaatverandering vergroten de risico’s. Deze uitdagingen vragen om langetermijnbeleid en niet alleen om tijdelijke oplossingen.Met de toenemende effecten van klimaatverandering is het verwachtbaar dat extreme regenval vaker zal voorkomen. Dat betekent dat overheden zich beter moeten voorbereiden op toekomstige omstandigheden. Investeren in preventie is vaak goedkoper dan telkens opnieuw herstellen wat verloren is gegaan.

Wateroverlast mag daarom niet uitsluitend worden gezien als een gevolg van de natuur. Het is ook een test van bestuurlijke voorbereiding, onderhoud en visie. Uiteindelijk wordt de kwaliteit van bestuur niet alleen zichtbaar tijdens zonnige dagen, maar juist op momenten waarop een land wordt geconfronteerd met uitdagingen.

De vraag is niet alleen hoeveel regen er valt, maar vooral hoe goed we daarop zijn voorbereid.