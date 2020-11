Medisch studenten die zich moeten specialiseren in Nederland en studiefinanciering hadden aangevraagd bij de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB), hebben nul op het rekest gekregen. De NOB houdt vanwege haar beperkte middelen, sedert 1 juni, alle aanvragen voor studiefinanciering aan. Momenteel is de groep studenten naarstig op zoek naar financiën om toch te kunnen vertrekken voor hun verdere specialisatie binnen de gezondheidszorg. De redactie van De West heeft vernomen, dat deze studenten ook de lokale banken hebben benaderd zodat zij tegen een redelijke rente toch de nodige financiën kunnen krijgen voor hun maandelijkse kosten in het buitenland. “Deze studenten hebben naar verluidt, geen mogelijkheid om in Nederland zelf inkomsten te generen, omdat zij ook maar een beperkt aantal uur per week mogen werken naast hun studie. Alle niet EU-studenten mogen 16 uur per week werken. Het is daarom van essentieel belang, dat zij in aanmerking komen voor financiële middelen. Deze specialisten komen na afronding van hun studie vervolgens terug naar Suriname en zullen hun bijdrage leveren in de medische wereld”, aldus een bron.

In augustus maakte de Raad van Commissarissen van de NOB bekend, dat door beperkte middelen besloten is om met ingang van 1 juni 2020 alle studiefinancieringsaanvragen die zijn ingediend in het jaar 2020, aan te houden. Deze aanvragen vallen onder het Fonds Studiefinanciering Suriname (FSS). Vooralsnog werden er geen nieuwe aanvragen voor studiefinanciering in ontvangst genomen. Dit geldt niet voor de studenten met een lopende studiefinanciering uit het fonds. Deze studiefinanciering zal worden gecontinueerd, indien de studenten voldoen aan de voorwaarden voor continuering. Het FSS is onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, dat in 2009 is ingesteld om aan Surinaamse studenten die een universitaire en hoger beroepsonderwijs opleiding willen volgen, leningen te verstrekken ter dekking van de studiekosten. Hiermee helpt het FSS hoger kader te vormen ter ontwikkeling van Suriname. Sedert de instelling van het fonds is het beheer toevertrouwd aan de NOB vanwege haar ervaring en deskundigheid inzake kredietbeheer.