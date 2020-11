De begrotingsbehandeling over het dienstjaar 2020, is afgelopen dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA) met 33 algemene stemmen aangenomen. Het begrotingstekort is teruggebracht van 19,7 procent naar 9,3 procent. Hoogleraar en politicus Marten Schalkwijk, gaf gisteren in het radioprogramma ABC Aktueel, een reactie hierop. Hij stelde dat de voormalige regering, staatsmiddelen gebruikte voor partijpolitieke doeleinden. Volgens Schalkwijk is het terugbrengen van het begrotingstekort gerealiseerd door onnodige kosten van de begroting te schrappen.

“Ik ben blij dat de begroting van 2020 behandeld is. Ik weet eigenlijk niet waarom men zoveel tijd eraan heeft besteed, maar achteraf gezien, bleek het toch nuttig te zijn.

Ik hoop, dat de begroting 2021 ook heel snel begint, zodat we weer bij kunnen zijn met onze begrotingen”, zei Schalkwijk. Volgens hem zou het ook geweldig zijn, om de realisatie van de begroting te laten zien.

Schalkwijk noemt het ‘’crimineel’’, dat er kosten werden gemaakt voor zaken die niet begroot waren. “Het is gebleken, dat er flink gesjoemeld is met mensen in dienst nemen en allerlei uitkeringen geven. Er werden ook allerlei betalingen gedaan. Dit moet verder goed uitgezocht worden, want ik vind wel dat mensen daarvoor opgepakt mogen worden. Dit is echt crimineel, omdat je die hele samenleving opzadelt met extra kosten die dus niet begroot waren”, aldus Schalkwijk. Er is volgens hem, sprake geweest van een onvoorstelbaar corruptief systeem. “Ik hoop dat men inderdaad verder gaat om zaken goed te onderzoeken en in ieder geval klaarheid brengen zodat mensen ook weten hoe het systeem functioneerde en kijken wat we daarvan terug kunnen halen.”