De regering heeft besloten om de wisselkoers van de USD te unificeren met de geldende marktkoers, dus voor nu zou de koers van SRD 14,29 gehanteerd moeten worden in het land. Maar wat we zien, is dat cambio’s en personen de koers verder opstuwen waardoor de koers nu al zelfs op de SRD 18 en hoger is. Vanuit de samenleving zijn hier vragen over gesteld, maar de regering is nog niet met een concreet antwoord gekomen. Hoe zij dit probleem aan wil pakken is dus niet duidelijk. Economisten hadden de regering hier al voor gewaarschuwd, maar zij zei dat het wel mee zou vallen. Burgers moesten zich ook niet druk maken over prijsstijgingen, want de prijzen zouden hooguit met een paar procent stijgen. De prijzen rijzen de pan uit, want na de unificatie van de koers hebben bedrijven hun prijzen gelijk aangepast en vastgesteld op basis van SRD 14,29 voor de USD. Telesur heeft ook zijn tarieven aangepast. Jennis Asraf, manager Corporate Communication van Telesur zei tegen een lokaal medium, dat het bedrijf niet de unificatiekoers van SRD 14.29 hanteert, maar gegaan is van SRD 7 naar SRD 12.50 voor de US-dollar, dit om de klanten tegemoet te komen. Nou, veel mensen sloegen steil achterover van schrik toen ze hun nieuwe telefoonrekening gepresenteerd kregen. Ook de maandelijkse rekeningen voor internetgebruik zijn omhoog gegaan. Personen die gewoon internet op hun telefoon zetten, moeten ook meer neertellen, omdat de datapakketten duurder zijn geworden. Dit is een serieus probleem voor studenten die vanwege corona, online lessen moeten volgen. Niet alle kinderen hebben financieel sterke ouders die elke maand deze kosten kunnen betalen. De regering heeft ook bekendgemaakt, dat de subsidies voor water en stroom zullen worden afgebouwd. Een logisch gevolg is dat de tarieven voor water en stroom omhoog zullen gaan. De regering heeft echter beloofd dat minderdraagkrachtigen beschermd zullen worden. Het is nog niet bekend wanneer dit van kracht zal zijn. Om terug te komen op het internet, juist scholieren en studenten uit minderdraagkrachtige gezinnen worden hierdoor getroffen. Zij lopen de kans een onderwijsachterstand te krijgen, omdat hun ouders de kosten die gepaard gaan met internetgebruik, niet meer kunnen opbrengen. Tot nog toe is de regering deze groep niet tegemoet gekomen. In andere landen waaronder Indonesië, India, maar ook in Cuba, komt men de burgers tegemoet door ervoor te zorgen dat op bepaalde plaatsen (bijv. parken, pleinen, scholen, buurthuizen, etc.) er gratis internet is. Waar blijft onze regering? In alle maatregelen die de regering neemt, wordt de burger de dupe. Regering, w’o set’ en ete?