In het Sranangtongo zegt men: ‘Yu musu abi drey ai fu aksi so wang sani’, oftewel: ‘Je moet toch wel een gore lef opbrengen om zoiets dergelijks te durven vragen’. En toch heeft Ashwin het kunnen opbrengen om in het hoogste college van staat, te vragen om meer transparantie van de regering met betrekking tot het uitbetalen van bonussen aan het einde van het jaar aan met name ambtenaren. Of all people, komt Ashwin vragen om transparantie van de overheid bij het doen van uitgaven. We vragen ons af waar Ashwin was, toen er door zijn paarse kliek op zo een grote schaal werd gestolen in de Centrale Bank en zuurverdiende penningen van burgers, de zogeheten valutakasreserves en termijndeposito’s ter waarde van 197 miljoen dollar, als sneeuw voor de zon verdwenen. Was het niet Ashwin die met een zwaar misleidend verhaal over aardappelen en uien voor de dag kwam over een deelbesteding van de gestolen kasreserves? Waarom was Ashwin op dat moment niet in staat een volledig transparant en overzichtelijk plaatje over de bestedingen van de gestolen kasreserves te geven? De man moet helemaal niet en op een zeer hypocriete wijze komen leuteren over transparantie, want hij heeft deel uitgemaakt van een roversbende die nimmer transparant is geweest als het ging om bestedingen van de gelden van dit volk. Is het niet dezelfde Ashwin die een fromu regeling heeft toegepast om meer dan honderd auto’s van de staat te kunnen jatten? Ashwin maakte zelf misbruik van een door hem bedachte fromu regeling, om zichzelf twee peperdure wagens eigen te maken na betaling van een luttel en veel te laag bedrag in een zwaar gedeprecieerde nationale munt. Ashwin moet helemaal zijn schuif dicht houden als hij wenst te praten over vermeende verkwisting van staatsmiddelen door de huidige regering. Ashwin weet heel goed dat de partij waar hij deel vanuit maakt, bestaat uit notoire boeven die het land financieel kaalgeplukt hebben. Waarom komt Ashwin niet voor de dag met transparantie en wel met betrekking tot de bestedingen van Carifesta, de Naschoolse Opvang, de corruptie gepleegd bij EBS, SBB en de daadwerkelijke bestedingen van de gestolen valuta kasreserves? Ashwin weet heel goed dat erop een verschrikkelijke wijze door zijn regering is gestolen en dat daarom de mogelijkheid moest worden geboden snel de plaat te poetsen, want als deze verdachte na aanhouding als een vogel zou gaan zingen, zouden niet alleen Van Trikt en nog twee van zijn naaste medewerkers achter de tralies verdwijnen. Ashwin wenst ineens transparantie van een regering die met stunt- en vliegwerk tracht de rommel, gemaakt door hem en zijn vrienden, op te ruimen het leven zuur te maken. Ashwin weet heel goed dat zijn vrienden en vriendinnen uit de paarse club, tal van valkuilen hebben aangelegd voor de regering om haar het werken onmogelijk te maken. De man is zwaar hypocriet als hij wenst te doen voorkomen alsof zijn kliek een voorbeeldig beleid heeft gevoerd tussen 2010 en 2020. Wij weten allemaal wel beter en kijken thans door dit rampzalige beleid aan tegen een wisselkoers van 14 en meer voor een dollar, terwijl die bij het aantreden van de paarse bende, nog 2.85 SRD voor dezelfde Amerikaanse dollar was. Ashwin en zijn paarse bende zouden zich eigenlijk diep moeten schamen voor wat ze van dit land hebben gemaakt in de afgelopen tien jaar. Het enige wat ze hebben gerealiseerd, is voorspoed en rijkdom voor een heel kleine schurkenbende, de rest van het Surinaamse volk is in armoede gedompeld. Als de regering Santokhi woord weet te houden, zal er nog meer anti-corruptieonderzoek plaatsvinden en zullen hopelijk meer criminelen uit het paarse kamp, in de bak verdwijnen.