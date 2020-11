Apache Corporation blijft zeer enthousiast over de vooruitzichten voor de kust van Suriname en de ontdekkingen die het tot nu toe heeft gedaan in Blok 58, waarbij de laatste vondst bij Kwas-kwasi-1 – als de ‘beste put’ tot nu toe werd gezien. Kwaskwasi-1, kondigde in juli van dit jaar aan, dat er werd geboord tot een diepte van ongeveer 6.645 meter en dat er met succes getest is op de aanwezigheid van koolwaterstoffen in meerdere gestapelde doelen in de boven-Krijt-verouderde Campanien en Santoniaanse intervallen. Apache President en CEO John Christmann, vertelde vorige week aan investeerders, dat het bedrijf prioriteit geeft aan langetermijn rendementen boven groei, het genereren van vrije cashflow, het versterken van de balans door schuldreductie en het bevorderen van grootschalige kansen in Suriname. “Tijdens het derde kwartaal voltooiden we onze derde succesvolle exploratietest in blok 58, Kwaskwasi, wat tot dusver onze beste bron in het stroomgebied is”, zei Christmann tijdens de Q3-winstoproep van het bedrijf. Blok 58 ligt langs de grens tussen Guyana en Suriname, wat suggereert dat het vergelijkbare reservoirkwaliteiten kan delen als de enorme voetafdruk van hulpbronnen die ExxonMobil in Guyana heeft blootgelegd.

De Amerikaanse investeringsbank en financiële dienstverlener Morgan Stanley, zei dat de modellering van Blok 58 aantoont, dat het potentieel 6,5 miljard vaten olie-equivalente bronnen bevat die kunnen worden ontwikkeld in zeven fasen met de eerste olie als doelwit voor 2026.

“We moeten gewoon een stap terug doen en ons realiseren wat het perspectief is en hoe groot blok 58 is en zelfs blok 53. Het is het equivalent van meer dan 250 blokken in de Golf van Mexico”, zei Christmann, terwijl hij naar de volgende put wees, Bonboni. gericht op blok 58. “We hebben gezegd dat er volgend jaar een voortzetting zal zijn van het verkenningsritme. En natuurlijk willen we graag beginnen met taxeren’’, voegde hij eraan toe. De taxatieprogramma’s voor Apaches eerste twee diepwaterontdekkingen bij Blok 58, Maka Central-1 en Sapakara West-1, zijn al ingediend bij Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. Apache werkt ook samen met haar partner Total aan het taxatieplan voor Kwaskwasi, dat voor het einde van het jaar wordt ingediend. (Bron: https://oilnow.gy/)