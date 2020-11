Voordelen halen in Surinaams belang

De oud voorzitter van het AdeKUS-bestuur Jack Menke, de advocaat en ondervoorzitter van de politieke partij Alternatief 2020 (A20), Serena Essed en de Politiek Beleidsadviseur Onderwijsbeleid, Henry Ori waren gisteren te gast in het radioprogramma Welingelichte Kringen, dat wij in het belang van Suriname, relaties met landen moet aanknopen, waar wij voordeel uit kunnen halen. “Als wij naar Zuid-Amerika kijken, zijn wij in het regionale en het Internationale verkeer heel achtergebleven. Zelfs de infrastructuur in Frans-Guyana, is een stuk verder dan Suriname’’, aldus Menke. Hij is van mening, dat als wij Suriname vooruit willen brengen, wij een buitenlands politiek model zullen moeten toepassen. In het kader van de buitenlandse politiek, is hij van mening, dat er gewerkt zal moeten worden aan institutionele versterking voor geo-politieke plannen; concrete plannen. “Suriname kan internationaal, zelfs bij de kleinste organisaties, rechtstreeks zijn belangen behartigen. Maar doordat Suriname hier bijna geen residerende vertegenwoordigingen heeft, zal het dan zelf naar Guyana of Trinidad moeten gaan.” aldus Menke.

Volgens Essed staat het woord ‘belangen’ centraal in het internationaal recht. “Elk land moet op basis van het belang van het land, zelfs handelen.’’ benadrukte Essed. Zij stelde, dat indien het nodig is, dat op elk moment het belang van Suriname zich zal moeten etaleren om samen te werken met land x of y, dan zal er ook van koers veranderd moeten worden. Zo haalde zij het voorbeeld van China aan. “Er is in China een ‘one belt, one road policy’, waarbij China op zeer strategische wijze geld leent aan bepaalde landen onder bepaalde voorwaarden en wanneer die landen daaraan niet kunnen voldoen, kan China door een juridische ingreep uit te voeren, bepaalde bezittingen vorderen.” aldus Essed. Vervolgens zei zij, dat een strategisch beleid uitgevoerd kan worden, op basis van jouw belang. Essed: “Wij moeten ook niet vergeten, dat Suriname, zijn vorige president, één was met een strafblad. Ofschoon het in Suriname geaccepteerd werd, heeft de wereld anders naar ons gekeken.” Essed sprak de hoop uit, dat er met deze nieuwe president, andere deuren voor Suriname open zullen gaan en op basis van het belang, dat wij als Surinamers hebben, er buitenlandse politiek gevoerd kan worden. In het het kader van de buitenlandse politiek, is Menke echter van mening, dat er gewerkt zal moeten worden aan institutionele versterking voor geo-politieke plannen; concrete plannen. “Als wij over institutionele versterking praten, dan kijken wij ook naar het ministerie van Buitenlandse zaken (BuZa). Wij hebben in ons overheidsbeleid, zwakke instituten en dat missen wij.”, aldus Menke. Volgens hem is de enige oplossing voor BuZa, dat er gewerkt wordt met buitenlandse deskundigen. “Wegens de kleinheid en de geringe betekenis van Suriname, moeten wij kijken waar ons belang ligt, wij moeten goede studies maken en strategieën uitstippelen” benadrukte Menke. Ori stelde dat wij het belang van Suriname op de eerste plaats moeten stellen. ”De nieuwe diplomatieke posten zullen door middel van portfolio’s, op een andere manier moeten worden ingevuld, waar het Surinaamse belang heel grondig dient te komen.” zei Ori. Het DIASPORA beleid is één van de elementen van het migratie beleid, waarbij DIASPORA meer mogelijkheden wil creëren. Op het stuk van de participatie bij publieke en private projecten, zal de DIASPORA inkomen met portfolio’s. Dat betekent dat er geld in gestopt zal worden en er zo een fonds zal ontstaan, waarbij wij instaat zullen zijn in heel veel projecten en ontwikkelingsdoelen in Suriname te kunnen meefinancieren. Ori is van mening, dat wij aan verschillende aspecten zullen moeten werken, om de relatie tussen Nederland-Suriname en de DIASPORA te verbeteren. Ori: “Er zijn stappen gezet en deze maand zal de soft-launched van het DIASPORA instituut, gelanceerd worden. Echter wordt er volgend jaar gewerkt de betrokkenheid van de DIASPORA te vergroten.” Volgens Ori, wordt er naar de knelpunten gekeken, zodat het makkelijker voor de mensen wordt, in Suriname te investeren. Ori vertelde verder, dat er in Suriname een DIASPORA instituut zal komen en in het buitenland, voornamelijk Nederland, zal de DIASPORA in de vorm van een stichting worden gerealiseerd, die de tegenpartner van het kantoor in Suriname zal worden. “Er ontstaat zo een samenwerking. Ook ambassadeurs in Nederland zullen een grondige rol spelen.”, aldus Ori. In vergelijking met andere landen, is er in Suriname heel weinig met carrièrediplomaten gewerkt. Volgens Menke blijven de mensen in het buitenland zelfs 30 jaar in dienst en volgens hem, gaat het daar om professionele internationale relaties en geo-politieke instituten. Volgens Essed moet er in Suriname gewerkt worden met functieprofielen, waarbij er eisen gesteld zullen moeten worden. “Als er kritiek komt, kunnen mensen verwijzen naar trackrecords en op basis van de deskundigheid en ervaring, is het mogelijk dat de persoon een goede job zal doen.” In het kader van benoemingen, is zij van mening dat er streng opgelet moet worden.