‘Het zou beter zijn als de regering een consultatie had met de diaspora’

Rajendre Khargi is door de VHP voorgedragen om de nieuwe ambassadeur van Suriname in Nederland te worden. Er worden, aldus een lokale nieuwssite, stappen ondernomen om zijn benoeming in orde te maken. Khargi die enkele dagen geleden nog de Nederlandse nationaliteit had, is thans genaturaliseerd tot Surinamer. Echter blijkt dat niet alleen VHP’ers, maar ook bestuursleden binnen verschillende diasporaorganisaties in Nederland, gevraagd hebben de benoeming van Khargi in overweging te nemen. Ook wordt naar voren gebracht dat de president tijdens de recente evaluatie van het regeringsbeleid in Marowijne heeft aangegeven, dat hij breed draagvlak zal zoeken bij benoemingen.

VHP-parlementariër Mahinder Jogi, zei in gesprek met Trishul Broadcasting Network, dat het traject om Khargi te benoemen al lang was ingezet en dat de benoeming daarom niet tegen de achtergrond van wat de president in Marowijne heeft gezegd, bekeken moet worden. Wel was het volgens Jogi beter geweest als de regering of de VHP, consultaties had gehouden met de diaspora in Nederland, zodat hun inzichten konden worden meegenomen. Jogi denkt dat er summier wel consultaties zijn gehouden, maar hij is van mening dat wanneer de regering er meer had gehouden, er meer voordrachten zouden komen, waardoor de regering op basis van het profiel dat vastgesteld is voor de functie van ambassadeur, een keus zou kunnen maken.

Henk ‘Phoepha’ Panday, een bekende diaspora influencer, zei in een Facebook post, dat Surinamers de kans moeten krijgen en geen mensen uit Nederland van wie de broodjes al gesmeerd zijn. Khargi, die als adviseur op het ministerie van Buitenlandse Zaken is aangetrokken, is volgens Panday een persoonlijke vriend van minister Albert Ramdin. Het zou volgens hem dus nepotisme zijn als Khargi benoemd wordt tot ambassadeur. Jogi zei dat de regering nu zo weinig mogelijk kritiek nodig heeft. ‘’Ze heeft zoveel mogelijk rust en ruimte nodig om het beleid uit te voeren, zodat ons land de komende maanden uit de crisis kan geraken.

De ontevredenheid bij de diaspora, delen van de Surinamers en VHP’ers is er, maar ik hoop dat de president na zijn mededelingen, toch op een andere manier de benoeming zal laten plaatsvinden. We moeten de samenleving binden aan onze zijde om te focussen op de enorme taak om dit land uit de crisis te halen”, stelde Jogi.

Khargi heeft volgens hem een goede staat van dienst. Jogi gaat ervan uit dat de president een keus heeft gemaakt nadat er een profiel is vastgesteld en dat Khargi niet alleen aan het profiel voldoet, maar ook in staat is om de relatie met Nederland naar een hoger niveau te tillen tot heil van beide landen. “Het is een uitdaging voor Khargi, want alle ogen zijn op hem gericht. Er wordt kritiek op zijn benoeming geleverd. Hij moet de regering niet laten vallen. Ik denk dat hij bevestigd heeft dat hij het werk aankan. Hij moet laten zien dat de kritiek niet nodig was. Het resultaat van zijn werk moet dat aantonen.”