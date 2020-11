De voorzitter van de organisatie Surifesta, Jean-Luc van Charante, zei gisteren op Radio 10, dat de Owru Yari pagara-estafette dit jaar, vanwege COVID-19, geen voortgang zal hebben.

“Men kan er niet vanuit gaan dat we op 31 december Owru Yari gaan vieren zoals we dat gewend zijn. Zoals we de afgelopen decennia hebben gedaan, zal dat helaas niet kunnen”, aldus Van Charante. Volgens hem zal er een middenweg gezocht moeten worden om deze dag toch niet zomaar voorbij te laten gaan in Suriname. Van Charante zegt, dat er vanuit Surifesta een officiële bekendmaking zal komen. “Wij willen niet meteen zeggen dat Surifesta dit jaar niet doorgaat. We houden er wel rekening mee dat er verschillende organisaties zijn die heel hard aan het proberen zijn om de entertainment-industrie doorgang te kunnen laten vinden, ook in december, volgens de COVID-19 richtlijnen die er door de regering worden opgesteld.”