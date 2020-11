“De SLM heeft bij mijn weten, nooit winsten gemaakt, maar altijd een break-even gehad of op verlies gedraaid. Er is iets bij de wortel niet goed en dat moeten wij een keer gaan beseffen’’, zei Romeo Stienstra, piloot van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), vanochtend in het radioprogramma ABC Aktueel. Stienstra vertelt dat de Aziatische investeringsgroep bijzondere plannen heeft met de SLM, door zich in te kopen bij de SLM. De investeringsgroep is gevestigd in Nevada (Verenigde Staten) onder de naam RAFT-Invest LLC. De eigenaar is Thomas Mackie.

Stienstra vertelt, dat Thomas Mackie die luchtvaartdeskundige is, de persoon is die kapitalen van Maleisië Investment moet beheren en uitzetten. Volgens Stienstra heeft Mackie in meerdere landen geholpen om luchtvaartmaatschappijen die er slecht aan toe waren, op rails te brengen. Omdat Mackie bekend staat als de ‘aviation doctor’, heeft ook RAFT Invest, Mackie in de hand genomen. ”Ongeveer vier maanden terug, is de investment op het westelijk halfrond geïdentificeerd en hebben wij dan drie maanden terug een brief van RAFT Invest ontvangen. Wij hebben een soort brugfunctie en samen met de voormalige assistent-luchtverkeersleider, Sonny Koeblal en de regering, zal er in deze investment groep gefungeerd worden’’, zegt Stienstra

Koeblal benadrukt dat in Suriname, visie en deskundigheid ontbreken. ‘’Het plan van RAFT Invest is om in te komen bij de SLM. Zij willen de SLM niet 100 procent overnemen en weghalen vanuit Suriname, maar zij willen een meerderheidsaandeel’’, aldus Koeblal. Volgens hem, heeft RAFT Invest, 51 of 49 procent voor de regering in gedachten. “51 procent betekent, dat zij dan zeggenschap hebben over het management en dat gaan zij binnen de SLM moeten brengen en tevens moeten aansturen’’, zegt Koeblal. Ook willen zij controle hebben over het geld, dat in het bedrijf wordt gestopt van de SLM.

Volgens Stienstra wil RAFT Invest de vloot uitbreiden. “Zij hebben een visie, dat de vloot in één jaar of vijftien, vijftien vliegtuigen moeten zijn en het is mogelijk’’, benadrukt Stienstra.

Hij is voorts van mening, dat men zich niet moet afvragen, als het op onze luchthaven, Zanderij zal werken. Stienstra zegt: “De visie is eigenlijk Caraïben wise. Als wij vier vliegtuigen op Zanderij hebben, twee op Curaçao en twee ergens in Jamaica, dan zal ons netwerk draaien, omdat de SLM overal achter staat en wij krijgen zo dan inkomsten voor Suriname binnen.’’ Stienstra zegt, dat de SLM als nationale carrier, haar naam zal blijven behouden. “Als wij naar de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) kijken, dan zien wij dat de regering een minderheidsaandeel heeft, maar er is een overeenkomst gesteld en dat is, dat de KLM van de Nederlandse maatschappij blijft. Zo zal de SLM ook van Suriname blijven’’, benadrukt Stienstra.