Debipersad: ‘Unificatiekoers is een harde klap voor samenleving’’

De unificatiekoers is pas een maand in werking gesteld en hij heeft al voor vele nadelige effecten gezorgd. Verrewegde de meeste burgers in Suriname verdienen een SRD salaris, waardoor zij vanwege de unificatiekoers, helemaal niet meer uitkomen met hun huidige salaris. “De unificatiekoers klopt niet, wij hebben gewoon een devaluatiekoers gehad. Wat erop neerkomt, dat onze munt minder waard is geworden. Het betekent ook, dat je minder inkopen kan doen’’, aldus econoom Steven Debipersad, verbonden aan de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), tegenover De West. “De harde realiteit is, dat de officiële koers van SRD 7,50 naar SRD 14,29 is gebracht. Wat je aan het einde van de maand verdient, is maar de helft waard. Dat is een harde klap voor de samenleving’’, benadrukt Debipersad.

Debipersad vertelt, dat de koopkracht door de devaluatiekoers, sterk achteruit is gegaan. ‘’95 procent van de Surinamers verdient in SRD en de enige manier waarop de koopkracht vooruit kan gaan, is als de samenleving meer gaat werken. Wij verdienen zo dan meer, maar dit is te zwaar voor de samenleving”, zegt Debipersad. In augustus had de regering bekendgemaakt, dat de governmenttake op brandstof verhoogd zou worden met SRD 1,- Volgens haar zou de verhoging nauwelijks te merken zijn door de consument, maar een liter benzine is momenteel SRD 11,24.

“De samenleving houdt bijna niks van haar inkomsten over. Zij is gedupeerd’’, benadrukt Debipersad. Hij is voorts van mening, dat op het moment dat er een verandering gebracht wordt in de wisselkoers, die dan gelijk werkt op de prijzen, waardoor die in de winkels direct omhoog gaan. ‘’De prijzen in de winkels gaan dagelijks omhoog en ze raken de mensen met de lagere inkomsten het hardst’’, zegt Debipersad. Vanwege hun financiële tekortkomingen, zijn bepaalde burgers genoodzaakt nog een baan te nemen. Echter zal de regering met meerdere pakketten aan maatregelen komen, en de samenleving zal meer moeten betalen, om Suriname uit de financiële crisis te halen. ‘’Wij zitten in een situatie waarbij wij stelselmatig achteruit gaan. Hoelang zal dit doorgaan’’, vraagt Debipersad zich af. Hij benadrukt nogmaals dat er geen sprake is van een unificatiekoers, maar een devaluatie. ‘’De prijzen van de goederen worden berekend op basis van de zwarte markt koers en na de unificatie zijn hierdoor de prijzen forser omhoog gegaan’’, aldus Debipersad. Als gevolg van het devalueren van de SRD, betekent het dat wij minder te besteden hebben en armer worden, tenzij burgers in vreemde valuta worden betaald.

Onlangs heeft minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning, bekendgemaakt dat de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) en de Algemene Kinderbijslag (AKB) per 1 november verhoogd zouden worden. “Het is een vraag of dat nog zal gebeuren, tegelijkertijd zijn er andere groepen die ook steun nodig hebben. Wanneer zal dat dan gebeuren?’’, stelt Debipersad.

Volgens Debipersad is er wel een oplossing, om de economie te herstellen. Verder zegt hij, dat het probleem van de economie, bij de overheid zit. Hij is van mening dat de overheid nog steeds teveel geld uitgeeft. Ook doet de Centrale Bank nog steeds aan monetaire financiering. Hij stelt, dat de regering met een stabiliteitsprogramma kan komen, waardoor wij hulp van het buitenland kunnen krijgen, om ze onze economie weer op spoor te krijgen. Volgens Debipersad kunnen burgers pas uit de armoede treden, als er meer geproduceerd wordt, om daarna te exporteren en zo dan deviezen te verdienen. ‘’Er moet echt een plan van aanpak komen, dat is een echt stabilisatieprogramma, maar dat is er nog steeds niet. Men praat over de investeringsbanken LAZARD en het Internationaal Monetaire Fonds, maar of dat gerealiseerd zal worden, dat weet ik ook niet’’, aldus Debipersad.