De advocaat van de Associatie van Surinaamse Reisagenten (ASRA), Shiraz Boedhoe, bevestigde gisterochtend in het radioprogramma ABC Aktueel, dat de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM), de rechtszaak over het betalen van een commissie aan reisbureaus, heeft verloren. Volgens Boedhoe heeft de rechter besloten, dat de KLM 6 procent commissie moet blijven betalen op de verkoop van KLM-vliegtickets door reisbureau Does Travel Service. KLM was vanwege de financiële problemen die veroorzaakt zijn door de coronacrisis, gestopt met het betalen van commissies.

“De KLM heeft in een schrijven van 9 juni gesteld, dat ze binnen een maand zal overgaan tot stopzetting van de verkoop van KLM-vliegtickets via het kanaal van reisagenten. Dat betekende dat alleen via het vaste kantoor van de KLM, tickets verkocht zouden worden. Deze maatregel bracht voor de reisagenten met zich mee, dat ze een enorme inkomstendaling zouden hebben, omdat op de verkoop van tickets geen 6 procent commissie gemaakt kon worden”, zegt Boedhoe. Volgens hem is uit een Staatsbesluit uit 2007 gebleken, dat alle luchtvaarmaatschappijen die actief zijn in Suriname, verplicht zijn 6 procent commissie te betalen op vliegtickets die door reisbureaus worden verkocht.

“De KLM heeft haar brief ingetrokken, omdat de vordering was dat de regeling niet van kracht moet zijn. De KLM heeft dat nu zelf gedaan, omdat ze tot inkeer is geraakt dat dit niet een rechtvaardige beslissing is en dat die niet past binnen een samenleving waar je dus een dergelijke organisatie hebt, die voor de belangen opkomt. Het resultaat stemt tot een vredevolle toestand en we zijn er heel blij om dat de KLM zelf de regeling heeft ingetrokken”, zegt Boedhoe.