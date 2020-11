Minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), verklaarde vandaag tegenover De West, dat na onderhandelingen tussen het ministerie, de districtscommissaris van Commewijne, Mohamed-safiek Radjab en een deel van de boothouders op de route Meerzorg-Paramaribo vice versa, toch akkoord is gegaan met een tarief van SRD4, -, als tijdelijke oplossing. De boothouders willen eigenlijk een hoger tarief. De voormelde leden hebben toen gisteren in de vooravond vergaderd om hierover een besluit te nemen. Dit hebben zij aan de districtscommissaris (dc) van Commewijne en Ann Sadi, voorzitter van de Belangenorganisatie Veerboothouders Commewijne (BOVC), meegedeeld. Voor Jubithana is het nog onduidelijk, hoeveel boothouders werkelijk het werk hebben hervat of nog zullen hervatten. “Het belangrijkste is, dat het is opengegooid. Er is in ieder geval gewerkt aan een noodoplossing. Wie wil varen, mag varen, maar wél tegen het bedrag vastgesteld door TCT“, aldus de minister. Verder heeft hij beloofd zich ook persoonlijk te zullen inzetten deze kwestie te bespreken voor een betere oplossing binnen regeringsverband. “Om een beter besluit te nemen.” Als dat in orde is, kunnen zij tenminste het hoognodige aan hun boten doen om zo de werkzaamheden beter te kunnen uitvoeren.

Deze kwestie behoeft volgens Jubithana niet alleen een noodoplossing, maar ook zal spoedig gekeken worden naar een structurele oplossing en een integrale aanpak”, aldus Jubithana. De BOVC heeft actie gevoerd, omdat hij een tarief van SRD 5, – eiste en de bond niet bereid was om voor minder zijn diensten aan de samenleving aan te bieden.