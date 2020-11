Er wordt vaak gesteld dat niets dat zich in Suriname voltrekt, of dat nou onder of boven de wet is, je nog moet verbazen. En daar zijn we al geruime tijd van overtuigd geraakt. Ook is het zo dat bepaalde mensen zich ogenschijnlijk onaantastbaar achten en er zonder enige twijfel vanuit gaan, dat ze straffeloos kunnen blijven, al hebben ze nog zoveel gefraudeerd en gestolen. En door deze houding en de zogeheten beschermengelen in deze gemeenschap en in het bijzonder binnen de publieke sector, ontstaan er situaties waarbij een ieder zich ten rechte mag afvragen of we nog in een rechtsstaat leven waarbij recht en wet voor een ieder gelden en daarop geen uitzonderingen kunnen worden gemaakt. Maar er zijn tal van gevallen waarbij er gesproken kan worden van klassenjustitie en zelfs bescherming van de grootste seriemoordenaars en megaboeven die de staat voor honderden miljoenen SRD en dollars hebben benadeeld en toch nog kans zien, weg te komen en straffeloos te blijven. Maar eerlijkheid duurt het langst en er komt wel heus een moment waarop het doek valt voor de grootste criminelen en vooral voor de megamoordenaars. De afgelopen dagen kwam ons ter ore dat Gillmore Hoefdraad, oud-governor van de Centrale Bank van Suriname en voormalig minister van Financiën in het kabinet Bouterse en die door de justitie wordt gezocht op verdenking van gepleegde ernstige strafbare feiten, waaronder oplichting , verduistering en het overtreden van de Anti-corruptiewet, nog steeds voortvluchtig is en vermoedelijk in het buitenland vertoeft. Tot onze grote verbazing vernamen wij, dat Hoefdraad wordt vergezeld door de heer C., hoofd van de bewaking van de Centrale Bank en dat de moederbank daarvan op de hoogte is en zelfs toestemming heeft verleend aan C., om de voormelde verdachte Hoefdraad op zijn nog onbekend gebleven locatie te bewaken en wel voor de duur van zes maanden. Dit houdt in dat Hoefdraad staatsbeveiliging onder zich heeft tot januari van het komende jaar, gerekend vanaf het moment dat hij minister van Financiën af was. De heer C. zijn salaris wordt gewoon doorbetaald door de Centrale Bank, hetgeen wil zeggen dat C. zijn familie, deze penningen op maandbasis kan toucheren. De klomp van Keerpunt ging helemaal stuk na het vernemen van dit onthutsende nieuws, dat eigenlijk inhoudt dat er toestemming is verleend ter bewaking van een vermeende en door de justitie gezochte misdadiger en dat allemaal op staatskosten. Hoeveel gekker kan het nog worden in dit land. En dan nog verklaren dat men geen idee heeft waar Hoefdraad zich ophoudt. Eerder verklaarden zijn strafpleiters dat ze wel weten waar de verdachte Hoefdraad zich bevindt en dat het geen probleem voor ze is met hem in contact te treden. Een ieder die over een beetje analytisch vermogen beschikt, moet toch wel begrijpen dat de lijfwacht van Hoefdraad, de heer C., contact zal onderhouden met zijn familie hier ter stede en dat zulks kan worden gemonitord door onze autoriteiten met als doel de locatie van het verblijf van Hoefdraad te kunnen vaststellen. Indien Hoefdraad extern verblijft, kan dan een verzoek vanwege justitie volgen aan de justitie van het desbetreffende land de man uit te leveren. Maar waar ook op gewezen moet worden, is dat men zo langzamerhand het gevoel krijgt dat men wel een goed idee heeft waar deze belangrijke verdachte in het Centrale Bank- en SPSB-schandaal zich bevindt, maar dat men hem liever niet terughaalt, omdat veel te veel troep boven zal komen drijven en veel meer figuren uit het paarse regiem voor strafrechtelijke vervolging in aanmerking zullen komen en misschien zelfs in het gevang zullen belanden. Voor Keerpunt is het wel duidelijk: de zaak stinkt en de stank wordt met de dag heviger. Als Hoefdraad wordt gepakt, zal misschien duidelijk worden, wie en hoeveel er is gestolen vanaf 2010.