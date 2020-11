HARDE SCHIJF FINANCIËN VERDWENEN?

Gillmore Hoefdraad was begin van dit jaar nog de minister van Financiën van de toenmalige regering bouterse, maar sinds enkele weken wordt hij gezocht door onze justitie en nu ook door Interpol.

Hij wordt onder meer verdacht van oplichting, verduistering en het overtreden van de Anti-corruptiewet. Al geruime tijd is de Surinaamse justitie op zoek naar Hoefdraad. naar verluidt vluchtte hij een paar maanden geleden het land uit en werd hij gesignaleerd in Guyana.

Sinds kort is onthuld, dat hij belangrijke data van Financiën heeft meegenomen, hierdoor is er onvoldoende informatie beschikbaar om te kunnen achterhalen, welke financiële stappen hij destijds ondernomen heeft. Volgens een adviseur van het ministerie van Financiën, is het duidelijk dat Hoefdraad deze informatie heeft meegenomen, omdat hij niet wilde dat die bekend werd. Volgens bronnen in de huidige regering, zou het gaan om gegevens met betrekking tot de vele leningen en andere overeenkomsten die de ex-minister namens Suriname, de afgelopen jaren heeft afgesloten.

Het vermoeden bestaat ook binnen het ministerie, dat Hoefdraad zelfs commissies heeft gemaakt op de vele deals die namens de toenmalige regering zijn afgesloten. Keerpunt vraagt zich af, hoe het mogelijk is dat het ministerie van Financiën, maar één harde schijf had. Waarom zijn er geen duplicaten? Hoe kan het dat niemand anders toegang had tot deze informatie? Waar zijn de medewerkers van de financiële administratie van Financiën? Hoe is dit mogelijk geweest en waarom is dit nu pas ontdekt of naar buiten gekomen? Naar verluidt bestond al geruime tijd het vermoeden, dat niet alle transacties die hij in de afgelopen jaren was aangegaan, door de beugel konden.

Niet zomaar is daarom tegen de ex- minister van Financiën enkele weken geleden, een Interpol opsporing aangevraagd door de Anti-Corruptie Unit, namens procureur-generaal mr. R. Baidjnath-Panday. Volgens juristen is Hoefdraad formeel verdachte en dat opent de deur naar een hele reeks aan meer uitgebreide dwangmiddelen en onderzoeksmiddelen.

De ex-minister wordt verdacht van overtreding van de Bankwet, overtreding van de Wet Money Laundring, ambtsverduistering en oplichting. Naar verluidt, hebben de bevoegde lokale instanties de ex-minister opgespoord, maar niet aangetroffen, dus volgt opsporing intern, gevolgd door nationale en internationale opsporing. Het Openbaar Ministerie heeft de strafbare feiten vastgelegd, waarvan Hoefdraad wordt beschuldigd. De strafbare feiten zijn gepleegd in zijn ambt als minister van Financiën. Naast de strafbare feiten, heeft Hoefdraad alle bezittingen van de Staat Suriname laten taxeren. Dit document is uitvoerig vastgelegd in het proces-verbaal van de procureur-generaal.