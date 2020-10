Het onderwijsgebeuren in Suriname is weer officieel gestart. Echter zijn de studenten van het Natuur Technisch Instituut (NATIN), nog niet gestart. Reshma Mangre, voorzitter van de Bond van Leraren en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname, zei gisteren in een tv-programma van Trishul Broadcasting Network, dat de problemen op het Natin zich al vanaf haar aantreden als voorzitter van de bonden voordoen. De eerste actie die zij heeft gevoerd was ook met betrekking tot de problemen op het Natin, die volgens Mangre, nog steeds niet zijn opgelost. “Zeker onder minister Lillian Ferrier is er nooit aan de problemen gewerkt. Docenten waren enorm ontevreden, omdat de oplossingen niet kwamen en dat is blijven sudderen”, zegt Mangre. Zij geeft aan dat de docenten het werk dreigen neer te leggen uit ontevredenheid en er wordt niet naar ze geluisterd. Mangre geeft aan dat het Natin de grootste middelbare school is en steeds aan het uitbreiden is. “Als er een directeur is die niet communiceert met de onderdirecteur en het personeel, is het moeilijk om het werk te doen.” Mangre zegt dat vorig jaar de directeur zich nog moest inwerken en dat hij die ruimte ook gekregen heeft. ‘’Er kunnen hier en daar problemen zijn. Echter moet je ook open zijn om de problemen op te lossen. Het is een two way street, je kunt de problemen niet alleen oplossen. Het is teamwork”, stelt Mangre.

Volgens haar zou het managementteam overnemen, maar zij heeft nog niets vernomen van de minister, omdat die momenteel in quarantaine is.

“De problemen zijn er sinds vorig jaar.

Het kan niet zo zijn dat een probleem een heel jaar nog niet opgelost is. We kunnen niet alleen blijven praten, de problemen aankaarten, maar niemand durft in te grijpen. We willen dat er acties worden ondernomen. Ik ben al moe van het praten. Docenten zijn moe. Hoe willen we gemotiveerde docenten hebben en de studenten opleiden. Vooral in deze situatie van covid waar en meer geëist wordt van docenten dat ze extra hard hun best gaan doen. Elke klas heeft een andere situatie. We moeten daarop kunnen anticiperen, maar we moeten elkaar ook op een correcte manier bejegen”, zegt Mangre.

Volgens haar wordt zij ook gebeld door ouders die zeggen dat hun kind(eren) geen school heeft. “Niemand weet hoe dat mogelijk is. Niemand weet wat, want er wordt niet gecommuniceerd. Ik word elke dag platgebeld over hetzelfde probleem en er is geen oplossing. Mensen gaan uiteindelijk het vertrouwen in je verliezen. Men verwacht dat er gehandeld wordt”, aldus Mangre.