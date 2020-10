C rating is laagste waardering voor default

Fitch Ratings heeft de langlopende buitenlandse valuta (LT-FC) Issuer Default Rating (IDR) van Suriname van CC naar C verlaagd. De verlaging van de langetermijnvaluta (LT-FC) Issuer Default Rating (IDR) van Suriname naar C, weerspiegelt de opvatting van Fitch dat een proces van wanbetaling is begonnen. Op 22 oktober kondigde de regering Santokhi aan, dat ze voornemens is een uitstelperiode van 30 dagen in te gaan op de rentebetaling van 25,4 miljoen dollar op haar 550 miljoen dollar 2026 obligaties met vervaldag op 26 oktober. Volgens econoom Peter M. Wolff, was dit ook de verwachting. “Dit gebeurt meestal met landen die niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Het is wel geheel volgens de lijn der verwachting, maar het ergste moet nog komen. De IMF-voorwaarden moeten nog doorgevoerd worden, want Suriname schijnt officieel in default/falliet te gaan”, zegt Wolff tegenover de krant. Hij legt verder uit, dat Suriname namelijk niet meer in staat is om zelf zijn schulden in vreemde valuta af te lossen. “Een verdere verlaging van een CC kredietwaardering naar een C kredietwaardering, is hierdoor een feit. Een C rating is de laagste waardering voordat een land default, of officieel failliet, wordt verklaard”, aldus Wolff.

Volgens hem kunnen we alleen zo, leningen krijgen van het IMF om de schulden te gaan herschikken. “Het wordt zuur voor het volk, want benzine kan ook nog verder omhoog en de devaluatie moet nog een plausibel punt bereiken, waardoor prijzen ook weer omhoog gaan.’’

Fitch heeft de ratings van ongedekte buitenlandse valuta op de Surinaamse biljetten van 2023 en 2026 naar C verlaagd. De regering heeft de 2023-obligaties eerder in juli 2020 geherstructureerd. Als de rentebetaling voor 2026 tijdens de uitstelperiode niet zou worden geleverd, zou de staat in Restricted Default (RD) en de specifieke obligatie in Default (D) terechtkomen. Een buitenlandse commerciële schuldherstructurering die een aanzienlijke vermindering in termen met zich meebrengt en die noodzakelijk is om een ​​traditioneel wanbetaling te voorkomen, zou een DDE vormen volgens de Sovereign Rating Criteria van Fitch, resulterend in een lagere rating van de LT-FC IDR naar RD en de betrokken instrumenten naar D.

Verder is Fitch van oordeel, dat de regering van Suriname een proces van noodlijdende schuldenruil is begonnen na de aankondiging van de autoriteiten, dat zij gebruik zal maken van de uitstelperiode van 30 dagen om met haar externe financiële schuldeisers en internationale partners in gesprek te gaan, om zo een constructieve en gezamenlijke oplossing voor de problemen met de houdbaarheid van de schuldenlast waarmee het momenteel wordt geconfronteerd, te vinden. Het moedigde houders van de 2023- en 2026-bankbiljetten van Suriname aan, zich te registreren bij een identificatieagent.

Dit komt overeen met openbare verklaringen van president Chandrikapersad Santokhi en ministers sinds de nieuwe regering op 16 juli aantrad. Verder legt de Surinaamse Wet op de Staatsschuld een wettelijke verplichting op aan de minister van Financiën om binnen twee maanden na een overschrijding van het overheidsschuldplafond (95% van het bbp), een schuldverminderings- en be-heersplan in te dienen, zoals Fitch verwacht. De schuld van de overheid van Suriname blijft hoog (geraamd op 137% van het bbp in december 2020, zonder enige overeenkomst met crediteuren), en het overheidstekort is structureel groot. Tekorten aan vreemde valuta blijven wezenlijk voor de economie en in oktober hield een hogere parallelle SRD-USD-koers aan ten opzichte van de officiële wisselkoers; een grote devaluatie op 22 september, die de waarde van de Surinaamse dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar meer dan halveerde, zal de externe onevenwichtigheden gedeeltelijk verlichten. De financieringsvoorwaarden van de overheid zijn schrijnend door de beperkte multilaterale en buitenlandse markttoegang. Driekwart van de CG-schuld luidt in vreemde valuta (inclusief USD313 miljoen binnenlandse verplichtingen in vreemde valuta), waardoor de houdbaarheid van de schuld kwetsbaar is voor devaluatie van de Surinaamse dollar. De reikwijdte van de herstructureringsplannen van de regering van Suriname, is nog niet bekendgemaakt. De aankondiging “nodigt alle houders van commerciële verplichtingen van de Republiek, inclusief de notes, uit voor een presentatie van investeerders”. De schuld van de centrale overheid bedroeg in juli USD 3.125 miljoen, gewaardeerd tegen de wisselkoersen van eind september. Hiervan was $ 2.042 miljoen (65%) buitenlandse schuld, $ 313 miljoen (10%) werd uitgegeven in vreemde valuta op de binnenlandse markt en het equivalent van $ 770 miljoen (25%) in Surinaamse dollars op de binnenlandse markt. De buitenlandse schuld omvat een marktschuld van 835 miljoen USD (27% van het totaal), bilaterale verplichtingen van 556 miljoen USD (18% van het totaal), waarvan China 304 miljoen USD vertegenwoordigt (10% van het totaal), en multilaterale verplichtingen van 651 miljoen USD ( 21% van het totaal).

De regering maakte bekend dat de betalingsachterstand bij leveranciers eind augustus opgelopen was tot SRD 243 miljoen, wat naar onze schatting minder dan 0,6% van het bbp bedraagt. Bijkomende niet-gepubliceerde verplichtingen van staatsbedrijven (met uitzondering van de Staatsolie- en goudmaatschappij) zijn groot, en de blootstelling van de centrale overheid eraan is aanzienlijk. De autoriteiten plannen een beleggerspresentatie op 30 oktober. Fitch heeft Suriname zijn lange termijn IDR in lokale valuta bevestigd bij CCC. Fitch is van mening dat het herstructureringsrisico van schulden in lokale valuta aanzienlijk is, maar lager dan dat van schulden in vreemde valuta. De centrale Bank bezit de meerderheid (87%) van de schuld in lokale valuta, en zowel deze als de binnenlandse particuliere schuld in lokale valuta is automatisch onderhevig aan een verwachte aanzienlijke waardedaling door de hoge inflatie in de periode 2020-2021.

(Bron: https://www.fitchratings.com/re-search/sovereigns/fitch-downgrades-suriname-long-term-foreign-currency-idr-to-c-26-10-2020)