‘Regering heeft nimmer stabiel plan van aanpak gepresenteerd’

De kredietwaardigheid van Suriname is gisteren wederom door Fitch Rating omlaag gebracht, namelijk van CC naar C. Dit omdat Suriname niet in staat was de rente van 26 miljoen US-dollar van de lening via Oppenheimer, op tijd af te lossen. Suriname had tot maandag 26 oktober de tijd om aan de eerste renteaflossing te voldoen. Suriname zal van de 30 dagen respijtperiode gebruikmaken die voorzien is in de overeenkomst, om gesprekken aan te gaan met de crediteuren. Econoom en lid van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), Steven Debipersad zegt desgevraagd, dat Suriname in de respijtperiode, een degelijk plan moet opstellen, waarmee er met de schuldeisers onderhandeld kan worden. Volgens Debipersad is de huidige situatie vergelijkbaar met juni. “De degradatie is geen verrassing, we wisten het reeds. Dit is nog geen default, maar we mogen daar wel op rekenen als de regering zonder communicatie en goed overleg doorgaat.” “In juni waren we ook al niet in staat om de rente af te lossen, alleen is het nu niet zo erg. Wat de regering nu moet doen, is onderhandelen. En tot op dit moment heeft de regering nimmer een stabiel plan van aanpak gepresenteerd”, aldus Debipersad. Volgens hem heeft de VES meerdere malen de regering voorgehouden, dat een degelijk plan van aanpak essentieel is om uit de huidige situatie te geraken.

Debipersad zegt dat de regering in de drie maanden dat ze aanzit, enkele losse documenten heeft gepresenteerd, die een stabiliteitsplan moesten voorstellen. Echter hebben deze documenten volgens Debipersad helemaal geen beeld geschetst over hoe de economie hersteld zal worden. “De regering moet uitleggen hoe we de situatie zullen aanpakken. En die ‘losse maatregelen’ maken meer kapot, dan dat er hersteld word.” Volgens Debipersad moet het plan dat de regering zal presenteren, uit aspecten bestaan die aansluiten op elk individu dat te maken heeft met de economie.

Deze C rating is volgens Debipersad niet zo negatief, maar zal consequenties hebben voor het financieel verkeer van Suriname. “De consequenties zullen er altijd zijn, alleen hangt het af van het tempo van de regering om negatieve consequenties te voorkomen. Indien we naar boven willen komen, moet de regering een structureel antwoord hebben voor de schuldeisers. Momenteel hebben we goede onderhandeling van de regering nodig om erger te voorkomen”, aldus Debipersad.

door Orsilia Dinge