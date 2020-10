Suriname redelijk goed ingegrepen bij COVID-19

Managing director van HECORA, Robert Brohim, vindt dat Suriname inzake de COVID pandemie redelijk goed heeft opgetreden , maar dat de gezondheidssector toch onder de loep genomen moet worden. Brohim stelde dat er twee zaken zijn, die de COVID-19 situatie in ons land heeft kunnen beheersen. “Wij hebben niet gedraald om het luchtverkeer geheel en gelijk stil te leggen en de grenzen te sluiten’’, aldus Brohim, die gisterenavond te gast was in To The Point. Het COVID-19 coronavirus, drukt sinds maart, wereldwijd op de gezondheidszorg. Momenteel zijn de COVID-19 besmettingen gedaald in Suriname en in de periode voor de verkiezingen werd het aantal COVID-19 actieve gevallen op nul gebracht. “Dat wilde niet zeggen, dat het coronavirus zich niet onder de bevolking ophield. Wij konden toen verwachten, dat zich na de verkiezingen een explosie van covidgevallen zou voordoen’’, zei Brohim. Volgens hem zouden wij dit van tevoren hebben moeten verwachten direct na de verkiezingen, een totale lockdown van twee weken hebben moeten.

Brohim: “In Suriname, lopen wij nu achter met de feiten”. Hij is van mening, dat wij in Suriname eerst keken, wat het virus veroorzaakte en op deze manier, zo meer mensen besmet zijn geraakt, voordat de regering strengere maatregelen trof. “Voordat de maatregelen effect hadden, was het virus ons al een stap voor en waren wij al weer twee weken kwijt’’, benadrukte Brohim. Volgens hem moeten wij, de deskundigheid van de wetenschappers gebruiken en deskundigen op het gebied van public health eveneens benutten, om op basis van bepaalde uitgangspunten, vastgestelde projecties te maken. “Wij moeten de interventies en de maatregelen, op die projecties afstemmen en niet achter het virus aanlopen, anders zijn wij vaker te laat’’, aldus Brohim.

“Ten aanzien van het coronavirus, hebben wij in Suriname twee voordelen. Doordat wij, een relatief jonge bevolking hebben, zijn wij beter bestand hebben tegen het virus’’, stelde Brohim. De effectievere bestrijding van COVID, hangt ook af van hoe snel er een betrouwbaar vaccin wordt geproduceerd. Brohim stelde, “Als je iedereen vaccineert, ben je er zo goed als vanaf’’. Als wij met betrekking tot de vaccin, een samenwerking met Nederland willen aangaan, is één van de belangrijkste dingen, strategisch te werk te gaan.

In vergelijking met de vorige regering, heeft deze regering, voor de aanpak van het COVID-19 virus, heel erg goed ingegrepen. Ook wordt er volgens hem goed met de bevolking gecommuniceerd.

Brohim: “Ik ben geen public health expert, maar aangezien wij momenteel kampen aan beperkte middelen, kunnen wij best wel tevreden zijn met de aanpak. Wij hebben toch een redelijk goede job gedaan, maar wij moeten onze preventieve gezondheidszorg toch wel behoorlijk gaan versterken’’

Nierdialyse

Gisteren hebben personeelsleden en patiënten van het Nationaal Nierdialyse Centrum (NNC), hun bezorgdheid geuit, over het tekort dat ontstaan was aan nierdialysehulpmiddelen. Intussen heeft de leverancier, de benodigde medische hulpmiddelen ter beschikking gesteld van de patiënten. Brohim, die zich in het verleden op het gebied van de nierdialyse heeft gespecialiseerd, vertelde dat de nierdialyse een link heeft met de openbare gezondheidszorg, voorlichting en opvoeding. Volgens hem hebben de mensen die een nierdialyse moeten ondergaan, vaak last van een langdurige hogebloedruk of diabetische ziekten. ‘’Vroeger werd de nierdialyse voor twintig jaar, door de Stichting Nierdialyse uitgevoerd. Echter werd het haar teveel, waardoor zij naar het ministerie van Volksgezondheid is toegestapt’’, zei Brohim. Men is toen met een optie gekomen, om met de 150.000 US dollar, die de Inter-American Development Bank (IDB), aan Suriname had gegeven, machines en materialen te kopen. Maar voordat er machines en materialen gekocht konden worden, moest er volgens de IDB eerst een nationale inschrijving gehouden worden.

Volgens Brohim hebben de Nierstichting, de Stichting Staatsziekenfonds en Sociale zaken, jarenlang, veel te hoog berekend. Als hij dit goed bekijkt, gaat het om mismanagement en wanprestaties, die eigenlijk goed konden lopen door middel van worden met een duidelijk beleid. “Met het juiste management, kan er een goedkopere en een betere gezondheidszorg gedraaid worden’’, aldus Brohim.