De politiek analist Martin Schalkwijk, zei afgelopen weekend in het radioprogramma Welingelichte Kringen, dat de oud-minister van Financiën Gillmore Hoefdraad, de harde schijf van het ministerie van Financiën heeft verduisterd. Volgens Schalkwijk is er hierdoor onvoldoende informatie beschikbaar om te kunnen achterhalen welke financiële stappen er destijds ondernomen zijn. Schalkwijk zegt, dat instituten zoals het parlement, hebben laten gebeuren, dat Hoefdraad grote schulden is aangegaan.

Schalkwijk: “Op Financiën heeft de vorige minister die met twee tot drie mensen werkte, geen calculaties van de leningen, inbreng en financiële zaken achtergelaten. Dit is moeilijk te achterhalen, omdat de minister met de harde schijf weg is. Ook zijn alle adviseurs die met hem werkten, ervandoor gegaan. De data worden nu naast elkaar gelegd, want de juiste data zijn nodig om tot besluiten te kunnen komen.” Schalkwijk zegt nimmer een overzicht te hebben ontvangen van alle leningen die zijn aangegaan. “Ik heb nimmer gezien wat de inkomsten en uitgaven zijn geweest.” Verder zegt Schalkwijk dat de regering met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in zee wil gaan, om uit de economische crisis te geraken. Ook zegt hij, dat de regering twintig deskundigen, waaronder vijftien economen heeft aangetrokken, om de voorbereidingen voor het IMF op te stellen. “Veel mensen van de Centrale Bank en Financiën, zijn aangetrokken. Men hoeft zich niet ongerust te maken daarover.”