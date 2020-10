“Een stabiliteitsplan is van essentieel belang, indien Suriname steun van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wenst te krijgen”, zegt econoom en lid van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), Steven Debipersad, vanmorgen tegenover De West. Volgens Debipersad heeft de regering na drie maanden regeerperiode, nog steeds geen plan van aanpak gepresenteerd. Het IMF zal volgens hem, documenten willen zien waaruit blijkt dat Suriname klaar is voor hulp.

“Indien we hulp van buiten nodig hebben, moeten we geloofwaardig overkomen. Er moeten reeds bezuinigingsplannen zijn, want het verhogen van de governmenttake legt mij nog niets uit”, benadrukt Debipersad. Het IMF zal volgens hem waarschijnlijk eisen, dat Suriname met een plan komt waarin staat, hoe Suriname de urgente problemen wil oplossen. “Uiteraard moeten we zelf onze financiële problemen oplossen, maar desondanks is geloofwaardigheid heel belangrijk. We moeten met plannen komen, onder andere hoeveel tijd we nodig zullen hebben, wie het onderspit zal delven, wie gaan allemaal meehelpen, dit alles moeten we eerst op rij hebben.

Suriname moet binnen korte termijn in staat zijn om weer op zichzelf te verdienen, en dit alles hangt van de regering af”, aldus Debipersad. Verder zegt hij, dat de VES momenteel een overleg van de regering afwacht, om te weten wat de volgende stappen zullen zijn. “Gezien iedereen in het zinkend schip zit, verwachten we hulp en ondersteuning van elke groep. Voor nu moeten formeel hulp vragen”, aldus Debipersad.

door Orsilia Dinge