De minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed, heeft gisteren de werkgroep Vuilophaal en Vuilverwerking geïnstalleerd. Bij deze gelegenheid zei de minister dat vuilophaal en vuilverwerking zijn aandacht hebben. Er zijn heel discussies over wat er moet gebeuren met de vuilstortplaats Ornamibo. De buurtbewoners klagen stelselmatig over de stank die afkomstig is van de vuilstortplaats. “Als we een parfum kunnen ontwerpen, dan is dat opgelost”, aldus de minister. Maar vuilophaal en -verwerking gaat volgens Nurmohamed veel verder. “We moeten kijken hoe lang Ornamibo nog kan meegaan. Hoeveel geld stoppen we daar. We moeten elke dag klinkzand kopen, dat kan gewoon niet zo doorgaan. Machines worden ingezet en alle afval wordt daar gedumpt”, zei de minister.

De vorige regering had in verschillende districten verbrandingsovens, maar een deel ligt stil. Nurmohamed zei dat alle ovens buiten gebruik zullen zijn, omdat diesel niet meer betaalbaar is. “De mensen betalen niet voor hun vuilophaal, waardoor de diesel niet betaalbaar is. Alles ligt daar als monument.” De verbrandingsovens zijn volgens hem een goed ding. De minister vindt het jammer, dat de ovens niet gebruikt worden. “Als wij gaan beginnen, moeten we verder denken. De overheid heeft ook geen gasoline. Als de verbrandingsovens afhankelijk zijn van gasoline en de staat kan het een keer niet betalen, gaat alle vuil daar staan.” Alle districten hebben vuil, waarvan sommige districten een eigen belt hebben en andere ovens. Nurmohamed zei dat de werkgroep zich vooral zal richten op Paramaribo, Wanica en Commewijne.

“Het is gemakkelijk om te zeggen dat alle vuil weer naar Ornamibo wordt gebracht in de toekomst, maar er zijn bedrijven die gesprekken hebben gevoerd over de scheiding van vuil. Als we deze industrie die er al is een impuls geven, dan hebben we werkgelegenheid en ons milieu geholpen.” De scheiding van vuil is volgens de minister heel erg belangrijk. Niet alleen de plastic flessen wil het ministerie eruit hebben, maar ook papier. Er zijn volgens de minister bedrijven die plastic flessen, papier en karton verzamelen. Binnenkort komt er ook een bedrijf dat glas verzamelt. De optie bestaat om een grote verbrandingsoven te zetten op Ornamibo, omdat na de scheiding het vuil ook minder is, of men gaat op de oude manier door waarbij er minder machines en zand nodig zullen zijn.

Het ministerie wil ook overgaan tot het betalen voor vuilophaal, waarbij geen subsidie meer nodig zal zijn voor deze sector. De werkgroep zal alle studies over vuilophaal in Suriname bestuderen en kijken wat het beste is. De wetten en regels moeten volgens de minister, aangepast worden. De stakeholders moeten gehoord worden en de burgers moeten vooral geïnformeerd worden als het zover is.