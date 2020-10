De minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed, zei in gesprek met Trishul Broadcasting Network, dat er een uitzonderingstoestand zal gelden voor restaurants en hotels die meer ruimte nodig hebben om hun zaak draaiende te houden. Zij mogen hun zaak naar de berm uitbreiden. De horecasector lijdt zwaar onder de covid-pandemie. “Ze hebben meer ruimte nodig, dus de wet wordt even on hold gezet. Na COVID-19 zullen ze zich weer aan de regels moeten houden, maar zolang er covid is, ben ik bereid die ruimte te geven, zolang ze niet op de weg komen staan met stoelen en tafels.” Nurmohamed zei dat hij op deze manier, wat meer ondersteuning wil geven aan de ondernemers.

De minister gaf aan dat er nog steeds onduidelijkheden zijn over het wel of niet nagelvast bouwen op de berm. Elke dag krijgt het ministerie klachten binnen van mensen die willen weten waarom anderen wel nagelvast mogen bouwen, maar zij niet. “De wet zegt dat je niets op de berm mag bouwen zonder toestemming van de overheid. Als er een uitzondering is, moet aangegeven worden waarom. We willen de berm vrij houden van alles. De regel bestaat nog steeds”, zei de minister. Het regeringsbesluit van de vorige regering om tijdelijk geen vergunningen voor de uitbreiding van restaurants te geven, is volgens de minister nog steeds valide, maar hij wil het mogelijk maken dat restaurants vanwege covid, tijdelijk mogen uitbreiden. Wel moet de uitbreiding verkeersveilig zijn en moeten de restaurants zelf daarin investeren.

De minister heeft gisteren de werkgroep Bouwvergunningen en Verkavelingsprojecten geïnstalleerd. Volgens de minister zijn er veel klachten over bouwvergunningen en verkavelingsvergunningen. Bij bouwvergunningen zijn er de afgelopen jaren veel klachten over mensen die wel een vergunning krijgen om op de berm te bouwen, verdiepingspanden die in woonwijken opgezet worden en lange wachttijden. De bouwaanvragen zijn de afgelopen jaren toegenomen. De werkgroep moet nieuw beleid uitstippelen, bestaande wet- en regelgeving aanpassen, de kosten aanpassen, de diensten naar burgers verbeteren en bepaalde zaken vergunningvrij laten gebeuren.

Volgens Nurmohamed zullen er veranderde eisen voor architecten en aannemers komen. De burgers mogen hun eigen aannemer in dienst nemen als zij een eigen woning gaan bouwen, maar grote zaken moeten door het ministerie behandeld worden. Het ministerie wil het ook mogelijk maken om vergunningen aan te vragen in de districten zodat niet iedereen naar Paramaribo hoeft te komen. Ook zal er meer geïnvesteerd worden in meer bouwpolitie.