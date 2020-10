Van de reizigers die de afgelopen weken van Nederland naar Suriname zijn gereisd, is 35 procent niet in quarantaine gegaan, aldus het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid. In Suriname geldt een dwingend advies, om na een vlucht uit het buitenland tien dagen in zelfquarantaine te gaan. Bij aankomst op de luchthaven te Zanderij zijn passagiers verplicht een negatief coronatestresultaat en een reservering van een quarantaineplek te overhandigen. Passagiers konden naar is gebleken hier makkelijk onderuit komen. Voor de controle boekten ze een hotel, dat ze na de controle annuleerden, om vervolgens door te reizen naar hun verblijfplaats, zonder daarbij contactgegevens achter te laten. Minister Ramadhin van Volksgezondheid laat aan het persbureau ANP weten, dat de regels niet door iedereen zijn nageleefd, en dat ook de controle vanuit de overheid tekortschoot. Ramadhin vindt het jammer, dat het zo is afgelopen, nu er in Suriname juist een daling merkbaar is van het aantal actieve COVID-19-gevallen. Hij zou graag het aantal vluchten uit Nederland willen beperken, nu dat land als hoog risicogebied is aangemerkt.

Aantal actieve COVID-19-gevallen gedaald naar 50

Van de 5.150 personen die positief waren, zijn 4.991 genezen.

Het afgelopen etmaal werden 6 personen positief getest op COVID-19. Er zijn volgens de website van de overheid 142 testen uitgevoerd. Hiervan zijn 136 negatief. 12 personen zijn gisteren genezen. Het aantal actieve COVID-19-gevallen is gedaald naar 50. In het ziekenhuis worden nog 21 mensen verpleegd. In de Intensive Care Units zijn 5 patiënten opgenomen. In isolatie zijn er nu 21 personen die positief zijn, terwijl in quarantaine 185 mensen verkeren. Van de 5.150 mensen die positief getest zijn, zijn inmiddels 4.991 genezen verklaard. Tot nog toe zijn er 109 mensen overleden aan Covid-19.

In Nederland zijn er vanmorgen 8.764 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 589 meer dan de dag ervoor, toen er nog 8.182 nieuwe besmettingen werden genoteerd. Ofschoon er in Nederland een mondkapjesplicht is ingevoerd, houden veel mensen zich niet eraan. Er gelden ook geen sancties voor het niet dragen van mondkapjes.