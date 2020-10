20 lokale experts en 14 internationale sprekers

Van 26 oktober t/m 30 oktober 2020 vind de Social Media Conference Suriname 2020 plaats. Het afgelopen half jaar is een behoorlijke uitdaging geweest. Niet alleen worden bedrijven getroffen door de maatregelen in de strijd tegen corona, maar ook de economische situatie in het land. Ook de jaarlijkse Social Media Conference Suriname heeft dit moeten onderkennen. Ons antwoord daarop? Het alsnog organiseren van een vijf dagen lange virtuele conference die niet alleen ingaat op Social Media en E-Commerce, maar ook op Marketing, Bedrijfsstrategie en Persoonlijke Ontwikkeling. En daar zitten dit jaar niet alleen twintig lokale experts tussen, maar ook veertien internationale sprekers.

Mark Schaefer joins the Social Media Conference Suriname 2020

Met gepaste trots mogen we bekendmaken dat Mark Schaefer dit jaar de conference zal afsluiten met de Closing Keynote talk “Marketing Rebellion: The Most Human Company Wins”. In deze keynote gaat Schaefer in op de ontwikkelingen op het gebied van Marketing niet alleen de laatste decennia, maar vanaf het begin van de hedendaagse commercie. Schaefer’s gelijknamige boek is zijn zevende best seller in zijn 30+ jarige carrière als authoriteit in de Marketing industrie, waarin hij niet alleen zijn Masters in zowel Marketing als Organizational Management haalde, maar ook student van de befaamde Peter Drucker is geweest. Hoewel hij liever in persoon was afgereisd naar Suriname, kijkt Schaefer er enorm naar uit om zijn eerste Keynote voor het Surinaamse publiek te geven.

10 Keynotes, 14 Internationale Sprekers uit Nederland, Chili, Canada, Aruba en de VS!

Dat de conference niet fysiek is, kunnen we natuurlijk niet volledig compenseren, maar digitaal gaan heeft ook zijn voordelen. Naast Mark Schaefer als keynote, hebben we de dit jaar onze meest diverse line up tot nu toe. Jennifer Radke en Dorien Morin-van Dam zijn twee zeer gerespecteerde sprekers in de Verenigde Staten (VS) die op meerdere grote sociale media conferenties hebben gesproken. Cher Jones is een specialist op het gebied van Corporate Social Media uit Canada en Keirsin Tjon Pian Gi deelt hoe men met name in de toerismesector met COVID-19 omgaat. Sammy Mohammed, Paulino Chin en Jonathan Wong Swie San, zullen de laatste ontwikkelingen op het gebied van E-Commerce en Online Advertising delen. Resley Stjeward en Madhu Mathoera, delen hun kennis over het veranderende landschap van marketing en hoe je daarop kunt inspelen.

Een op maat gemaakt programma

Om het maximale uit de digitale ervaring te halen, maken we dit jaar gebruik van Hubilo. Met dit online platform is het mogelijk om niet alleen met mensen te chatten tijdens de conference, maar ook om te netwerken in de networking lounge, alle sessies in een overzicht te zien en de sessies online te volgen.

Verder zijn de dagen ingedeeld in vaste blokken met focus op de corporate track, progressive track, future track, personal development track en de creators track. Voor de all access deelnemers zijn alle recordings na de conference volledig terug te luisteren.