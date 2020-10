President Chandrikapersad Santokhi heeft gistermiddag bekendgemaakt, dat Suriname vanwege zijn financiële situatie, wederom niet in staat is de rentelasten van de Oppenheimer lening af te lossen, dit als gevolg van een diepgaand verslechteren van de financiële situatie. De rente zou uiterlijk 26 oktober 2020 betaald moeten worden. “De regering zal gebruikmaken van de 30 dagen respijtperiode, om gesprekken aan te gaan met de crediteuren om een pad uit te stippelen en te komen tot een voor allen acceptabel en rechtvaardig arrangement”, aldus de president.

Econoom en ingenieur Richard Kalloe, zegt desgevraagd, dat het verlagen van de kredietwaardigheid van Suriname niet uitgesloten mag worden. “Economen en deskundigen hadden reeds eerder erop gewezen, dat Suriname niet in staat zou zijn de lening af te lossen. Dit is een stommiteit van de vorige leiders. Alhoewel de Oppenheimer-1-lening was gesloten om Staatsolie uit de schuld te helpen, zullen we de hulp van het Internationaal Monetair Fonds moeten inroepen”, zegt Kalloe. Het zal Kalloe niet verbazen, als Suriname gedegradeerd wordt tot junkstatus. “We lijken nu al op ‘junkies’, en dat komt doordat we het geleende geld nimmer hebben geïnvesteerd in onze verdiencapaciteit.

Volgens Kalloe moet de president spoedig inkomen om te voorkomen, dat Oppenheimer beslag legt op de Surinaamse tegoeden die bij Centrale Bank van Suriname liggen. “Het mag nimmer zo ver komen, dat Oppenheimer bezittingen van de staat veilt.”

Kalloe benadrukt dat dit duidelijk laat zien, dat de staat zich momenteel geen brug kan permitteren. “Dit moet een eyeopener zijn voor de regering, dat bruggen geen prioritiet genieten. Er moet momenteel onderhandeld worden over hoe wij de situatie gezamenlijk gaan aanpakken.’’ Kalloe zegt ook, dat er nog te weinig onderzoek gedaan is naar wat de brug voor Suriname kan betekenen. ‘’Als ingenieur zijnde, weet ik dat er een economische studie over de bouw van bruggen gemaakt moeten worden, en die ontbreekt nu. Ook weten we niet wat deze brug voor de staat zal opbrengen”, aldus Kalloe.

-door Orsilia Dinge-