Enorme verlichting voor de zorg

Ongeveer twee weken geleden heeft de regering de COVID-19 maatregelen versoepeld, zodat het bedrijfsleven en andere sectoren, weer hun diensten kunnen verrichten. Uit de beschikbare data van de afgelopen dagen, blijkt dat het aantal actieve cases niet drastisch is toegenomen. Gisteren en de dag ervoor is de teller van het aantal actieve gevallen op 50 gebleven. Volgens de COVID-19 website zijn van de 170 testen die er gedaan zijn, 166 negatief. Van de positieve gevallen wonen 2 in Wanica, 1 is afkomstig uit Paramaribo en 1 uit Para.

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, zegt dat Suriname internationaal veel complimenten krijgt over zijn aanpak van het coronavirus. Volgens Ramadhin gedraagt de bevolking zich veel bewuster en handelt naar de protocollen die zijn vastgesteld. Omdat het aantal besmettingen een dalende trend vertoont, is het ministerie van Volksgezondheid samen met de zorginstellingen bezig met het inkrimpen van de covid-zorg. De reguliere zorg moet tegelijkertijd opgepakt worden, zodat patiënten weer gebruik kunnen maken van de diensten van de verschillende klinieken. ‘’De zorgverleners en het team dat in de frontlinie patiënten behandelden, ervaren een enorme verlichting’’, aldus de minister. Volgens hem zal Volksgezondheid erop blijven hameren, dat iedereen zich aan de regels houdt, inclusief de regering.

Wereldwijd zijn erop dit moment rond de 42 miljoen COVID-19 gevallen. Het dodental ligt rond de 1.1 miljoen (4%). Van de 42 miljoen is bijna 31.2 miljoen (96 %) genezen, terwijl de overige 9.7 miljoen nog behoort tot de actieve gevallen. Dat betekent dat van de 9.7 miljoen besmette personen, er nog mensen kunnen genezen. 99 procent van deze besmette personen vertoont slechts milde verschijnselen, terwijl 1 procent in kritieke toestand verkeert. Er zijn wereldwijd 32.3 miljoen closed cases (gevallen met een uitkomst: genezen of overleden). Daarvan is 96 procent genezen en 5 procent overleden.