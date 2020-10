De werknemers van Newmont Suriname, hebben de door de directie voorgestelde loonsverhoging van 25 procent afgewezen. De productie bij de mijn werd gisteren stopgezet. Newmont had buiten de bond om, een voorstel gedaan voor loonaanpassing na de unificatie van de wisselkoers. Er was nog geen overeenstemming tussen de bond en het bedrijf. Toen Newmont de werkers de verhoging voorhield, uitten zij hun ongenoegen en legden vervolgens massaal het werk neer. Volgens Communications Manager Simone Verwey, werkt het management van Newmont Suriname, nauw samen met de Newmont Werknemers Organisatie en alle andere betrokkenen om duidelijke en duurzame beloningsopties te ontwikkelen. Newmont erkent dat 2020 een uitdagend jaar is in verschillende aspecten en stelt de voortdurende inzet van alle medewerkers en business partners zeer op prijs. Naar verluidt is het werk inmiddels hervat en zal het bedrijf met de bond, doorgaan met het evalueren van duurzame oplossingen op de korte en lange termijn voor salarisaanpassingen.